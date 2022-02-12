北京冬奧｜日媒狠批內地商人　挪用羽生結弦名字申請商標

日本花式滑冰選手羽生結弦，雖在今屆冬奧無緣三連霸，但憑外貌和表現累積下不少人氣。內地有人看中「商機」，肆意將「羽生」註冊成商標，引起日本群眾不滿。
羽生結弦今屆雖然無緣頒獎台，但仍挑戰極限完成4周半跳，更獲國際認證成為史上第一位完成壯舉的人。不斷挑戰自我的羽生，讓世界看到，人氣更是不斷上升，同時也有內地商人動起歪腦筋，用其名字謀利。
據居日內地傳媒人周來友指出，目前不少冬奧人氣運動員，如羽生結弦、谷愛凌等，名字不斷被內地商人拿去申請商標。雖然「羽生」的商標大新分被駁回，但仍有僥倖過關的情況，例如「羽生袖子」等的暱稱用法。因此待冬奧過後，有機會出現一批利用運動員名字獲利的人。對於事件，日本網友和日媒《東京體育》均有狠批此無良行為，認為沒有道德。
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