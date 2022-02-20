把羽生結弦當冰墩墩擁抱的男人　冰王子與鐵粉的謎之約定

羽生結弦雖然未能在北京冬奧奪金而回，但動人的挑戰精神與表演，同樣贏得掌聲。日本冰王子未能贏得「金墩墩」，仍獲鐵粉兼中國花式溜冰代表柳鑫宇送贈特別版的「新春墩」，原來兩人私下因為「公主抱」而建立了情誼。



北京冬奧上，各國好手再度聚首，27歲的中國花式溜冰代表柳鑫宇今日（19日）在微博上，貼出自己「公主抱」羽生結弦的照片，幽默寫道：「今年雖然沒有懷抱到金墩墩，但是有限量版的『新春墩』。」

羽生結弦與柳鑫宇於冬奧重聚。（柳鑫宇微博）

據悉，柳鑫宇與拍檔王詩玥是羽生結弦鐵粉，而柳鑫宇「公主抱」羽生結弦的最初版本，是在2016年國際花式溜冰大獎賽NHK盃的晚宴上。

當時柳鑫宇與王詩玥找羽生結弦合照，結果被周圍的人們起哄一起演繹雙人溜冰舞姿，於是便有了如此有趣的畫面。

雖然羽生與柳鑫宇不同項目也沒有太多交集，惟每次見面，「公主抱」的版本便不斷更新，柳鑫宇表示冬奧已是「6.0版本」。

羽生結弦與柳鑫宇的「公主抱」成了每次比賽碰面的「傳統」。（網上圖片）

「冰王子」羽生結弦也有貪玩一面。（網上圖片）

而談到抱起羽生結弦的感受，柳鑫宇表示：「舉起羽生結弦比想像中要沉（重），他看上去身材雖然纖瘦、但肌肉質量很高。」