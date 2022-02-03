西甲︱安察洛堤被歐洲足協要求「再培訓」　領軍過千場仍無情講

皇家馬德里主帥安察洛堤，近日被歐洲足協要求「再培訓」，西班牙足總出面反對，希望當局能「網開一面」。
現年62歲的安察洛堤教練生涯長達30年，他曾領軍超過1200場賽事，執掌過AC米蘭、車路士、巴黎聖日耳門（PSG）、皇家馬德里及拜仁慕尼黑等各大歐洲豪門。
他共贏過21座錦標，其中包括3次歐聯冠軍，以及意甲、法甲、英超獎盃，又問鼎過世界冠軍球會盃，最近一次捧盃亦只是上月的事，助皇馬贏得西班牙超級盃。
不過意大利傳媒報導，安察洛堤竟然被歐洲足協要求「再培訓」，需要重新考試，原因是他原有的教練牌照已於2021年底過期。
皇馬下一場賽事是2月4日西班牙盃8強對畢爾包，若問題屆時仍未解決，安察洛堤有機會不獲准在場邊指導球員，折衷方法是名義上暫由其他人代為領軍，他改以職員身份現身後備席。
消息指，西班牙足總已就事件聯絡歐洲足協，認為有關要求並不合理。西班牙足總希望當局看在安察洛堤的資歷份上，能夠「網開一面」——建議對方能「特事特辦」，豁免他無須再度考核，「否則事情看上去會很愚蠢」。
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