巴塞基金會副會長狠批拿度後請辭　聲稱西班牙是「敵對國家」

「泥地王」拿度（Rafael Nadal）剛在澳洲網球公開賽（澳網）封王，達成生涯第21次高舉大滿貫錦標的前無古人成就，西班牙國內並非人人為他感到高興，身為巴塞隆拿基金會副會長的葛度爾（Alfons Godall），竟在社交媒體上聲稱：「拿度由一開始已經令我氣憤」。
拿度澳網封王後，巴塞隆拿也有在網上送上祝賀，葛度爾卻在個人Twitter帳戶以加泰隆尼亞文發帖稱，「拿度由第一天開始已經令我生氣。我將他與西班牙國家隊（La Roja）、皇家馬德里、費蘭度阿朗素和一切代表那敵對國家的歸入同類。」
他這樣攻擊拿度，自然在網上引來一眾網民聲討，不過他堅持己見，沒有道歉。
之後他聲稱為捍衛自由發言權利，辭任巴塞基金會副主席職務，「我那個關於一個名人的帖文，基於一些企業和媒體壓力，可對巴塞基金會帶來傷害。我不希望令巴塞隆拿損失一分一毫，也不想放棄自由表達的權利，因此我決定辭職。」
現年59歲的葛度爾生於巴塞隆拿，在拿樸達（Joan Laporta）2003至2010年首次出任巴塞會長期間，出任球會副會長兼董事局成員。2010年他曾競逐巴塞會長一職，惟最終不敵洛斯維爾（Sandro Rosell）。
事實上，拿度與巴塞隆拿本身淵源甚深，他其中一位叔父米基爾拿度（Miguel Ángel Nadal），曾效力巴塞8年之久。小時候，拿度十分崇拜朗拿度，米基爾曾帶他入巴塞更衣室跟「大哨」合照。他的足球天份不錯，米基爾曾渴望培養他成為足球員，不過拿度的網球天份被另一叔父Toni發掘，3歲開始教他打網球，最終二選一之下他放棄足球，踏上成為史上其中一位最佳網球手之旅。
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