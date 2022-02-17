北京冬奧｜谷愛凌預賽表現接近完美　兩跳得分9字頭輕鬆晉決賽

中國滑雪美少女谷愛凌今屆冬奧已奪一金一銀，今日（17日）出戰女子自由式滑雪U型場地技巧預賽，力爭個人第3面獎牌。
18歲的谷愛凌（Eileen Gu）在今屆冬奧人氣急升，今日再度登場，角逐自由式滑雪U型場地技巧賽，20名選手爭奪12個決賽席位。
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谷愛凌是第3名登場的選手，首輪已經交出穩定的表現，拿下93.75分的高分，隨即登上榜首位置，等候分數時再度做出搞怪的表情，更向現場觀眾送上飛吻。
谷愛凌次輪表現繼續大勇，得分比首輪更高，拿下95.5分，亦是唯一選手獲9字頭得分，順利以首名躋身決賽，將於明早爭奪個人第3面獎牌。
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