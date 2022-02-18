北京冬奧｜谷愛凌U型技巧大熱再添金　獨取兩金一銀成大贏家

中國滑雪混血美少女谷愛凌出戰今屆冬奧最後一項，今日（18日）在女子自由式滑雪U型場地技巧決賽，贏得個人今屆第二金。
18歲的谷愛凌（Eileen Gu）在女子自由式滑雪U型場地技巧預賽，以接近完美的表現完成，兩輪分別獲得93.75分及95.5分，輕鬆以首名躋身決賽。
女子自由式滑雪U型場地技巧決賽由12名選手角逐，3跳之中計算最佳一輪，首名出線的谷愛凌最後一名登場的選手。這名18歲的美少女出戰自己的強項，首跳不負眾望，取得93.25分，得知分數後顯得十分興奮。
谷愛凌第二跳再度改善自己的分數，拿下95.25分，進一步鞏固榜首優勢，當她看到自己的分數時，喜悅之情盡寫在臉上，十分滿意。
🥇🥇🥇北京冬奧戰况實時更新🥇🥇🥇
緊隨其後的兩名加拿大選手，最後一跳未能超越谷愛凌，故此她已穩奪金牌。當她知道奪金的一刻，隨即與其他工作人員相擁，眼泛淚光，最後一跳成為谷愛凌的勝利巡遊，縱然她只得30分，無阻她贏得金牌。
除了谷愛凌，決賽還有兩名中國選手，其中李方慧次輪取得86.5分，有望爭奪獎牌，可惜最後一輪失手，無緣三甲。另一中國選手張可欣，在最後一跳發生意外，落地時撞到頭部，經過醫療人員治理後，幸好自行滑回終點。
重溫谷愛凌今屆表現：
北京冬奧｜蘇翊鳴未出必殺技已奪金 獎牌追平青梅竹馬好友谷愛凌北京冬奧︱中國獲12面獎牌創歷屆新高 蘇翊鳴奪第6金同創紀錄北京冬奧︱谷愛凌坡面技巧賽摘銀 頭兩跳失手再顯強大心理質素北京冬奧︱谷愛凌國籍爭議 奧委會突改介紹 胡錫進倡要預留空間北京冬奧｜谷愛凌晉級明衝擊第二金 淡定邊吃燒餅邊等成績北京冬奧︱谷愛凌玩IG被網民質疑有特權 回覆竟公然教人「翻牆」北京冬奧｜運動員及評述員遭起底攻擊 微博清理逾8萬條違規內容北京冬奧｜谷愛凌掀內地滑雪熱潮 醫院傷者急增＃雪道盡頭是骨科北京冬奧︱最強華裔混血兒神同框 劉少昂大讚谷愛凌十分可愛北京冬奧︱谷愛凌微博關注激增 謝霆鋒成唯一 兩人竟有共通點北京冬奧窩心一幕！法國選手失金倒地痛哭 冠軍谷愛凌顯大將之風北京冬奧︱谷愛凌後上為中國奪第三金 最強美少女飛躍大跳台
更多北京冬奧相關報道：
北京冬奧｜俄羅斯包攬女子花滑金銀 禁藥陰霾下華麗娃失準丟獎牌北京冬奧︱荷蘭速滑美女全球關注 奪銀牌鋒芒更勝日本金牌對手北京冬奧｜花式溜冰禁藥案解決無期 「袋住先」方案火炬代獎牌北京冬奧｜中國短道速滑成績不及韓國 王濛斥國家隊選人有問題北京冬奧︱速度滑冰場上演美俄大戰 俄羅斯選手舉中指慶祝惹爭議北京冬奧｜烏克蘭名將無視禁令 與俄羅斯選手世紀擁抱或被算帳北京冬奧︱中國小將跌走獎牌痛哭道歉 短道速滑成績僅輸韓國北京冬奧｜齊廣璞堅持4屆終奪金 平昌冬奧後一度心灰退隊北京冬奧｜穿Prada的滑雪銀牌被逼遮贊助 一支簽名筆毀掉比賽北京冬奧︱挪威「不敗男」被自己擊敗 誤入賽道失金：愚蠢的犯錯北京冬奧｜香港運動員全數完賽 團長：政府將在白石建滑冰場北京冬奧｜花式溜冰奏起經典舞曲 小鳳姐曾翻唱改編觀眾必有共鳴北京冬奧｜荷蘭女將化悲傷為力量 破紀錄奪金背後有洋蔥