北京冬奧｜谷愛凌U型技巧大熱再添金　獨取兩金一銀成大贏家

中國滑雪混血美少女谷愛凌出戰今屆冬奧最後一項，今日（18日）在女子自由式滑雪U型場地技巧決賽，贏得個人今屆第二金。



18歲的谷愛凌（Eileen Gu）在女子自由式滑雪U型場地技巧預賽，以接近完美的表現完成，兩輪分別獲得93.75分及95.5分，輕鬆以首名躋身決賽。

谷愛凌預賽表現接近完美 兩跳得分9字頭輕鬆晉決賽

谷愛凌在決賽繼續強勢。（Getty Images）

女子自由式滑雪U型場地技巧決賽由12名選手角逐，3跳之中計算最佳一輪，首名出線的谷愛凌最後一名登場的選手。這名18歲的美少女出戰自己的強項，首跳不負眾望，取得93.25分，得知分數後顯得十分興奮。

谷愛凌第二跳再度改善自己的分數，拿下95.25分，進一步鞏固榜首優勢，當她看到自己的分數時，喜悅之情盡寫在臉上，十分滿意。

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頭兩跳也拿下逾90的高分，谷愛凌露出驚喜的樣子。（Getty Images）

緊隨其後的兩名加拿大選手，最後一跳未能超越谷愛凌，故此她已穩奪金牌。當她知道奪金的一刻，隨即與其他工作人員相擁，眼泛淚光，最後一跳成為谷愛凌的勝利巡遊，縱然她只得30分，無阻她贏得金牌。

最後一跳前已穩奪金牌，谷愛凌贏得今屆個人第2金。（Getty Images）

除了谷愛凌，決賽還有兩名中國選手，其中李方慧次輪取得86.5分，有望爭奪獎牌，可惜最後一輪失手，無緣三甲。另一中國選手張可欣，在最後一跳發生意外，落地時撞到頭部，經過醫療人員治理後，幸好自行滑回終點。

張可欣最後一跳發生意外，幸好並無大礙。（美聯社）

重溫谷愛凌今屆表現：

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