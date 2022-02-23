英超︱盧卡古創最少觸球紀錄招笑柄　平均數據揭包尾另有其人

車路士前鋒盧卡古早前在英超上陣90分鐘卻只錄得7次觸球，成為球迷笑柄，有外國媒體引用另一項數據，嘗試為他平反。



車路士在歐聯16強首回合收起飽受批評的貴價中鋒盧卡古下，以2：0擊敗里爾，距離衛冕又近一步。

盧卡古在上場英超對水晶宮雖然踢足全場，卻創下尷尬數據。他該仗僅7次觸球，當中包括中圈開波，亦兩度越位，而對抗獲勝、對方禁區觸球、過人、創造機會射門等數據，全部「掛零」。

盧卡古在對水晶宮的英超比賽時只觸球7次。（The Analyst）

足球數據平台Opta指出，盧卡古打破了自2003/04球季有統計以來、英超球員踢足全場下最少觸球的紀錄。

不過有外媒分析，在統計上，只有球員流暢地接應傳送、盤球、再傳給隊友，才被視為1次「觸球」，因此盧卡古實際觸球次數應比7次更多，情況未必如球迷想像中惡劣。而盧卡古觸球少，也可能跟主帥杜慈的戰術有關，或非百分百是這位比利時前鋒的錯。

盧卡古今季英超每90分鐘平均觸球27.1次，在今季英超至少踢了90分鐘的球員中排倒數第9。（Getty Images）

外媒再整理了更全面的數據，顯示盧卡古今季英超每90分鐘平均觸球次數是27.1次，在今季英超至少踢了90分鐘的球員中排倒數第9，僅高過今季甚少上陣、已離開阿仙奴的後衛哥拉辛拿斯（27.0次），及排尾7的曼聯守門員迪基亞（26.8次）。

數據指出，其實前鋒及進攻球員普遍比中後場球員觸球更少，而觸球少也不一定是壞事。以90分鐘平均觸球最少、只得19.9次的李斯特城前鋒占美華迪為例，他今季上陣16場就攻入了9球；排尾3的迪姆普基（23.4次）及尾4的哥林威爾遜（24次），亦各有6球進帳。只可惜盧卡古觸球次數低，入球亦只有5球——比隊友佐真奴還少，能力才備受質疑。

觸球次數少不代表是壞事，只可惜盧卡古「啞火」，今球數字明顯不及其他射手。（Getty Images）

值得一提，今季英超90分鐘平均觸球次數最多的前10名均是曼城及利物浦中後場球員，包括魯賓戴亞斯（89.5次）、安德魯羅拔臣（90.6次）、基爾獲加（92.7次）、洛迪卡斯簡迪（93.5次）、拿樸迪（95次）、祖高美斯（95.8次）、阿歷山大阿諾特（97.1次）、堤亞高艾簡達拿（97.1次）、辛真高（97.4次）及祖奧簡斯路（105次）。