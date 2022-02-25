馬拉松｜紐約馬拉松恢復5萬人參賽名額　跑手須完整接種疫苗

六大馬拉松之一的紐約馬拉松在2020年取消，2021年因疫情而限制人數，大會宣布將於今年11月6日恢復原有的規模，提供5萬個名額。



2022年紐約馬拉松定於11月6日舉行，在2019年紐約馬拉松以53627名參賽者創下世界紀錄後，2020年的比賽在新冠肺炎疫情下無奈取消。去年本來是具紀念性的第50屆比賽，但即使復辦，仍因疫情而減少了一半名額；今年終能恢復50000人的最大規模。

紐約馬拉松將在今年11月日舉行（Getty Images）

主辦方要求今年所有的參賽選手，須提供完整的新冠疫苗接種證明，因為許多特別活動也將恢復舉辦，包括場內娛樂活動。

大會要求今年所有的參賽選手，須提供完整的新冠疫苗接種證明。（Getty Images）

紐約馬拉松比賽總監Ted Metellus表示：「去年的馬拉松比賽，是一個令人振奮和團結的時刻，也是重新獲得希望、靈感和毅力的象徵。今年11月，我們很高興來自世界各地的跑手全面回歸，一起迎接紐約最美好的一天。」大會同時希望「紐馬」的舉行，能夠讓賽事恢復到疫情前的標準。

未被抽選的申請者，還可以透過3種途徑確保名額。（Getty Images）

大會將在美國時間3月9日至3月23日期間開放參賽申請，並於3月30日抽籤及通知錄取結果。未能被抽籤選出的跑手，也可以通過3種方式參加比賽。

跑手可選擇加入「紐約路跑協會兒童團隊」出賽，通過跑步為兒童跑步組織籌集資金，有意參與者可註冊獲得參賽資格。又或參加「為慈善機構而跑」，有一批與紐約街跑協會合作的慈善組織，願意為代表他們籌款的選手提供參賽資格，具體的慈善組織名單將於3月30日公布。

此外，大會也提供「與國際遊客一起跑」的選擇，美國以外的參賽者，可以通過購買國際旅遊運營商（ITO）馬拉松套票來確保獲得參賽名額。