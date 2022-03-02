英足總盃｜曼城陣前易將委派辛真高任隊長　哥迪奧拿並非提議者

曼城在足總盃16強作客贏彼德堡2：0晉級，隊長臂章竟落在辛真高身上。曼城領隊哥迪奧拿賽後解釋，隊長費蘭甸奴開賽前決定將臂章交給辛真高，以表示對這位烏克蘭隊友的支持。哥帥強調，他跟球會都支持費蘭甸奴的決定。



在賽前公布的陣容，今場曼城的隊長本身是巴西防中老將費蘭甸奴。他在2013年加盟曼城前，踢過烏超球隊薩克達8個球季。

曼城賽前公布的陣容顯示，隊長是費蘭甸奴。（Twitter）

不過，當比賽開始前，引領曼城球員進場的，並非費蘭甸奴，而是25歲烏克蘭左閘辛真高。賽前，他與彼德堡隊長芬奇堅特（Frankie Kent）一起拉起烏克蘭國旗。

自烏俄戰爭爆發以來，這是辛真高首次為曼城披甲，上場聯賽對愛華頓他列為後備，沒有入替。

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最終，曼城換邊後由馬列斯及基亞利殊各建一功，以2：0小勝彼德堡晉級。賽後，記者追問哥迪奧拿臨陣換隊長的決定，這位西班牙籍主帥坦言不是他的意思。他說：「我們的隊長（費蘭甸奴）決定，將臂章交給他（辛真高），以顯示此事的重要性。」

Oleksandr Zinchenko captains Man City in the FA Cup tonight and he leads his team out with a Ukranian flag 🇺🇦 pic.twitter.com/MVeNNTr3wz — ESPN FC (@ESPNFC) March 1, 2022

「整間球會都支持這個舉動，支持我們的隊長，去代表他的國家。」哥迪奧拿續說：「對辛真高來說，這是艱難的時間。他在烏克蘭的同胞正活在可怕及瘋狂的環境，希望這場噩夢快點完結。」