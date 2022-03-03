英足總盃︱南野拓實連入兩金球　踢出加盟利物浦以來最佳一仗

利物浦贏得聯賽盃冠軍後，主場出戰英格蘭足總盃16強對諾域治，正選陣容作出10個變動下，仍能以2：1贏波晉級，全靠上半場梅開二度的南野拓實。

這位日本國腳加盟紅軍已經兩年，始終未能取得穩定出場時間，今季卻成為球隊在本土盃賽中一路奇兵。



南野拓實踢出加盟利物浦以來最佳表現，領軍晉級足總盃8強。（Getty Images）

27歲的南野拓實，自2020年1月由薩爾斯堡紅牛加盟利物浦以來，一直活在三叉戟沙拿、文尼和法明奴陰影之下，出場排序還在「風水型」前鋒奧歷治之後，上陣時間不多。2020年9月葡萄牙前鋒祖達加盟，到今年1月哥倫比亞翼鋒路爾斯戴亞斯來投，他的英超出場機會愈來愈少，今季在英超10次上陣全是後備，加起來只得86分鐘，攻入兩球。

英超難有出頭天，南野拓實把握盃賽出場機會，成為利物浦在聯賽盃和足總盃兩項本土盃賽主力，漸見成績。他在紅軍聯賽盃頭5仗均有上陣，以4個入球成為隊中聯賽盃首席射手，決賽對車路士一仗卻未獲上陣。他沒有氣餒，兩日後在足總盃對諾域治一仗，踢出加盟以來最出色一仗。

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利物浦剛剛踢完一場大戰，正選之中只有隊長軒達臣一人連踢兩場，前線由祖達、南野拓實和奧歷治合作攻堅。紅軍上半場壓住諾域治來踢，始終人腳變動太大，具威脅攻勢欠奉，直到27分鐘左閘森美卡斯左路高波傳中，門前的奧歷治輕輕力撥向身旁的南野拓實，後者不負所托一抽入網。

39分鐘紅軍一次角球攻勢，諾域治守將頂走森美卡斯開出的來球，遠柱無人看管的南野拓實控球稍為離腳，隨即快步追上狂抽網頂入網，盡顯優秀射術。位置與第一球接近都是小禁區頂右邊角位，半場前助利物浦領先至2：0。

南野拓實獲選今仗最佳球員。（Getty Images）

礙於身型單薄，身體對抗性較弱成為南野拓實遲遲未能在英倫發揮最佳水平的障礙，比賽期間不時在對手壓迫下失去控球。不過盃賽持續有好表現，明顯提升他的信心和狀態，今仗南野拓實的貢獻不止兩個入球，全場積極跑動、現位，盤扭、串連、保護皮球工作亦做得不錯，與隊友默契十足及靈活走位，彌補身材上不足。最重要的是他踢來充滿自信，完全是利物浦正選球員應有的樣子。

他51次傳球43次順利送到隊友腳下，成功率84%；全場觸球66次，3次起腳射入兩球，均為全場最佳。他創造了一次機會予隊友，盤扭和攔截亦各有1次，並曾搶截成功，獲選為今場比賽的最佳球員。

紅軍副隊長占士米拿大讚南野拓實。（Getty Images）

高普領隊高度讚揚他的表現，「他的貢獻不止射入兩球，今晚持續帶來威脅，他很機動，速度快，技術很優秀。今晚真是很大風，你看他仍可輕鬆將高波控制下來，真是非常、非常、非常好。」他還指，「他的態度永遠是一流的，當他被需要或我給他機會，便能交出頂級水平，我很高興。」

副隊長占士米拿亦稱，「了不起的男人，了不起的球員。他充滿耐性，每次上陣都有表現，永不放棄。他訓練時表現出色，脾氣也極好，我為他感到十分開心。」就連曼聯名宿堅尼，也在直播室讚揚他的表現。

鍵入重溫：足總盃16強利物浦2：1諾域治精華

南野拓實成為四線爭標的利物浦一路奇兵。（Getty Images）

南野拓實繼上一圈對卡迪夫城取得入球後，對諾域治再入兩球，在足總盃連續兩輪有波入。連同聯賽盃的4球，兩項本土盃賽已累積7個入球，成為利物浦在盃賽的一路奇兵。加上英超2個入球，他今季累積9球，有望達到雙位數，在有限上陣時間下，已屬難能可貴。

贏得今屆聯賽盃的利物浦，仍在英超、歐聯和足總盃爭標，力爭成為史無前例的4冠王，極頻密賽程下，南野拓實的爆發來得正是時候。