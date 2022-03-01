花式溜冰｜羽生結弦養傷缺席世錦賽　俄國被禁賽美少女軍團絕跡

日本花式溜冰「冰王子」羽生結弦在剛完結的北京冬奧，挑戰史上最高難度的四周半跳（4A），感動世人。

羽生賽後透露負傷上陣，挑戰4A 時右腳足踝已沒感覺。他明示會繼續挑戰，但首先要治好傷患，將不會出戰本月舉行的世錦賽。不過，比起男子組，女子組的混戰格局更明顯，因為俄羅斯「又靚又勁」選手，預料全部缺席。



日本溜冰聯盟公布，羽生因為在北京冬奧右足踝受傷，尚未康復，因此缺席今屆賽事。日本將改派日本青年冠軍、全日本賽第四名的三浦佳生。

羽生結弦在北京冬奧挑戰高難度動作後，要好好休養，不會出戰世界賽。（Getty Images）

羽生結弦在去年底全日本賽奪冠，連同分奪亞、季的宇野昌磨和鍵山優真，獲選代表日本出戰冬奧，及本月底在法國蒙彼利埃舉行的世錦賽。羽生在冬奧自由滑挑戰4A，着地時跌倒。該動作賽後獲認證為4A，雖迴轉不足，但已是史上首次正式比賽完成。

羽生結弦在北京冬奧自由滑，挑戰阿克塞爾四周半跳。（美聯社）

羽生在賽後記者會指，自由滑前右足已經受傷，要「加碼」使用止痛藥後上陣，更直言挑戰4A時右足已沒感覺。外界猜測三連冠失敗後，羽生會否退役，他回應將「積極前進」，繼續挑戰圓滿的4A。

羽生結弦憶述四周半跳後着地跌倒，其實當時右腳已無感覺。（Getty Images）

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羽生結弦消息：

花式溜冰世界賽每年3月底舉行，每逢冬奧年便排在冬奧後舉行，不少運動員在大戰過後選擇休息，戲碼難免打折扣。今屆女子組，預料大為失色。

舒查巴高娃為上屆冠軍，今屆預料無法衛冕。（Getty Images）

俄羅斯出兵攻打烏克蘭，體育組織陸續禁止俄羅斯派隊參賽。國際溜冰聯盟（ISU）今天發聲明支持烏克蘭的溜冰運動員，並指接獲ISU成員的要求，加上考慮國際奧委會的聲明，宣布禁止俄羅斯及白羅斯運動員參賽，以保障賽事公正及安全。

托路索娃（右）再度失去爭取世界大賽冠軍的機會。（Getty Images）

俄羅斯在北京冬奧以俄羅斯奧委會名義參賽，在花式溜冰大項共奪1金3銀1銅，當中女子花式溜冰金牌得主舒查巴高娃，本有機會衛冕世錦賽。她跟銀牌得主托路索娃，以及其他無緣奧運的俄國好手，預料都要缺席。俄羅斯「美少女軍」近年壟斷女子組，全數缺席下，混戰可期。

花式溜冰報道：