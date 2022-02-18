F1｜咸美頓粉碎退役傳言　聲言與新隊友合作爭冠：要再發動攻勢

2022年度的F1（一級方程式世界錦標賽）下周會進行首個季前測試環節，10支車隊大部份都已發布新戰車，上屆車廠冠軍平治車隊周五（18日）發布新車W13，咸美頓亦打破沉默，自去年爭議聲中結束的煞科戰阿布扎比站後，首度接受傳媒訪問。



2022年F1大幅修改賽車設計的規例，相比以往着重下壓力，今季開始轉為着重地面效應，以減少尾部亂流、減低後車尾隨時的難度，希望令後車更易爬頭或纏鬥，所有車隊的戰車均要由零再開始設計，各隊戰車都有自己特色。

平治前兩年的戰車W11及W12均採用黑色為主色，今季回歸此前採用的銀色設計，回復「銀箭」的外觀。不少車迷都希望由平治發布的戰車模型及影像中，窺探其設計意念，但眼利的網民卻發現，平治在發布會上公布的戰車與其後發布的戰車圖片，設計卻不一樣。

另外，上屆失落冠軍後一直沒有公開露面的咸美頓，亦在發布會後接受傳媒訪問。在他「保持沉默」期間，平治領隊禾夫（Toto Wolff）曾稱不知咸美頓會否續戰F1，惹來這位7屆世界冠軍車手或退役的傳聞。

不過咸美頓今日受訪時道：「我從沒說過會停下來，我還在做自己最愛的事，這是一大榮幸呢，而且我們（平治車隊）就像個家庭，沒有其他感覺可以比擬。」他續道：「（之前那段時間）對我來說很難煞，我需要一些時間沉澱，跟我的家人去創造一些好的回憶。」

咸美頓（左）新一季的隊友換成佐治羅素（右）。（Twitter）

他更暗示自己會繼續以冠軍為目標：「然後，我決定我會跟禾夫和羅素合作，再次（在F1）發動攻勢。」

上季煞科戰阿布扎比站的安全車爭議事件，時任賽事總監馬斯（Michael Masi）被視為要負上最大責任，國際車聯昨日宣布解除佢賽事總監的職務，禾夫則否認這是咸美頓決定續戰的原因，並稱：「但那事件的不公義，留下了永遠無法療癒的傷口。」

咸美頓聲言會與羅素合作爭冠。（Twitter）

咸美頓新一季的隊友，會由合作5年的保達斯，換成獲看好能挑戰咸美頓的24歲車手佐治羅素，咸美頓說起新隊友時亦讚道：「他的生涯至今都很出色，能看着他成長也令人興奮，以前他還是測試車手的時候，也曾合作過。」