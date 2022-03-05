足球熱話︱林柏特無架子祝賀低組別對手　一個短訊窩心與幽默並重

愛華頓主帥林柏特在足總盃迎戰低組別聯賽對手前一個舉動，被大讚盡展個人質素，也令對方感到難以置信。



足總盃第五圈賽事日前上演，英超愛華頓順利以2：0擊敗第五級聯賽球隊波利咸（Boreham Wood）晉級。

荷西朗頓下半場梅開二度，助愛華頓主場兩球淨勝對手晉級。（Getty Images）

不過，原來這場賽事前曾出現一段小插曲。波利咸主帥Luke Garrard受訪時透露，自己在上圈爆冷淘汰英冠般尼茅夫後，便收到愛華頓領隊林柏特親自發出的短訊，令他感動不已。

林柏特首次跟Luke Garrard聯絡，他在短訊中先禮貌地問好，並介紹自己。「你好Luke，我是林伯特。只是想站在教練的層面，恭喜你昨天（晉級）的賽果。你跟球員達成了一項成就，我能明白這對你有多重大的意義，因為這就是我們做教練的原因！」

林柏特（左）賽前向波利咸主帥Luke Garrard（右）發祝賀短訊。（Getty Images）

林柏特又提到，自己很少會跟對手在賽前如此溝通，但實在忍不住祝賀。「只想告訴你，當你們來到葛迪遜公園球場（愛華頓主場），一定得到我本人與球會的熱烈歡迎。」

這位車路士名宿幽了一默，表示在比賽進行時，希望球隊「不會這麼歡迎」波利咸，最後更稱對兩人見面感到十分期待。

Luke Garrard向英國媒體展示林柏特的訊息內容。（網上圖片）

Luke Garrard不禁讚揚林柏特是個有「卡士」的人，「沒想過會收到英超領隊的短訊，他這個舉動真是好得難以置信。能跟他談談職業生涯，例如歐聯冠軍、英格蘭國家隊等，是件很美好的事。」