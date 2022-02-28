劍擊世界盃｜男花隊反勝日本開羅站奪第7　女子隊第13名完賽

香港男﹑女子花劍隊周末分途出擊，出戰埃及開羅站及墨西哥瓜達拉哈拉站世界盃。男子隊排名賽首戰再負埃及，其後反勝日本奪得第7名；女花方面，則以第13名完成賽事。
男子花劍世界盃開羅站，港隊在團體賽8強再度不敵意大利，轉戰排名賽。8強一戰缺陣的張家朗，排名賽鬥埃及再登場，可惜與巴黎站一樣，未能擊敗對手，以37：45落敗，與日本隊爭奪第7名。
港隊今仗再收起張家朗，改以蔡俊彥「守尾門」，港隊一度落後6分，其後蔡俊彥與吳諾弘再局狂取16分，助港隊由落後變領先，加上楊子加鞏固領先優勢，蔡俊彥挾4分領先進入最後一局，結果以45：42擊敗對手，以第7名完成開羅站賽事。
女子花劍方面，張楚瑩﹑鄭曉為﹑關渝澄及符妤名組成的港隊，遠赴墨西哥出戰世界盃分站，而張楚瑩與符妤名在個人賽分別打入64強。
港隊其後以11號種子轉戰團體賽，16強遇上日本隊，鄭曉為第5局力追15分，一度收窄3分差距，可惜港隊未能反勝，以29：45落敗，跌入排名賽，並以41：44憾負奧地利。港隊其後以45：32先挫哥倫比亞，再8分力克巴西，結果以第13名完成瓜達拉哈拉站。
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