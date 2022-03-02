劍擊｜即使期許高於一面銅牌　16歲謝匡泓成長在一劍之間

亞洲青少年劍擊錦標賽，男子佩劍隊小將謝匡泓由少年組賽事第一場已遇上爭議判決，個人與團體賽均以一劍之差吞敗，無緣獎牌，今日（2日）轉戰青年組團體賽終摘銅而回。

總結亞青之旅，「難免失望」之外，收獲了「成長」。



在個人賽失利的16歲小將謝匡泓，今日夥拍個人賽銀牌陳樂熹與周頌羲出戰男佩團體賽，被列為3號種子的港隊在首圈以45：34擊敗約旦，謝匡泓坦言：「對約旦這一場頗滿意，很高興自己可以幫到隊Team，隊友都打得好好，好有團隊精神。」

男子佩劍隊在青年組團體賽合力摘下銅牌。（由被訪者提供）

然而晉身4強後迎戰2號種子哈薩克，卻令謝匡泓不禁沮喪。港隊在初段已經處於落後，被對手逐步拉開分差，一度被對手拋離11分，「守尾門」的周頌羲即使在最後一輪力追10分，港隊仍以39：45憾負，與女佩隊雙雙摘銅。

「原本打哈蕯克以為有機，但裁判並不認同。」謝匡泓在訊息後加上哭笑不得的Emoji，仍難掩不甘，「無緣決賽都有點失望，但已不是第一次經歷，所以心情比較釋懷，整體來說幾滿意青年組表現。」

謝匡泓在亞青賽上屢次遇上問題判決，學會調整心情。（資料圖片／葉詩攝）

原來，謝匡泓在今屆賽事由少年組個人賽開始，已屢次遇上問題判決，令他在整個賽事都不免猶豫，更在個人最後一屆亞少賽事失望而回，「少年組個人同團體都輸1分，加上即使裁判有問題，但自己不夠冷靜，掛住『咬劍』，結果影響自己表現。」

成長總在得失之間，也有可能是一劍之間；對16歲的他來說，自省、調整的過程，是「經一事長一智」。

「後來在青年組逐漸找到自己打法同節奏，今次亞青令我明白到，無論是不是打劍， 很多事情都有外在因素影響，唯一可以做的是做好自己。」他總結亞青之旅說。

成長總在得失之間，謝匡泓認為無論成績如何，發揮過到自己便足夠。（資料圖片／葉詩敏攝）

即使原本期許高於一面銅牌，謝匡泓失望未失志，收拾心情繼續佩劍隊的外訓征途，為下月世青賽備戰，「見識多了，好開心，希望自己會有進步同提升水平，不知道最後結果會如何，但會好好享受這個旅程。」

香港男重隊在青年組團體賽勇奪金牌。（由被訪者提供）

男重在團體賽決賽，力戰下終以45：43擊敗東道主烏茲別克封王，女佩與男佩同在4強止步，為港隊添兩面銅牌。男花、女花及女重代表將在明日（3日）團體賽上陣，港隊在男、女花個人賽均包攬金、銀、銅牌，為港添金可期。