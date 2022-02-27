劍擊世界盃｜男花團體賽8強變陣吞敗　蔡俊彥世界排名創新高

香港男子花劍隊周日（27日）續戰劍擊世界盃埃及開羅站，昨日於個人賽32強止步的張家朗，今日領軍轉戰團體賽。
港隊晉級8強後變陣，由張家朗換上吳諾弘上陣，港隊以33：45憾負。
列為第5種子的港隊32強輪空，由張家朗、蔡俊彥、吳諾弘組成的男花港隊，先在16強對上淘汰英國出局的格魯吉亞，3名港將各自取得15分、9局全勝下，以45：27順利晉級8強。
港隊8強對手為強敵意大利隊，在上一站巴黎站8強，港隊被實力強橫的意大利隊淘汰出局。今站意大利隊派出上站陣容出戰團體賽，包括張家朗在東京奧運金牌戰的對手、2016奧運男子個人賽金牌得主格羅素（Daniele GAROZZO ）、世界排名第一的科高尼（Alessio FOCONI ）、比安奇（Guillaume BIANCHI）和新秀馬連尼（Tommaso MARINI ）。
港隊在8強變陣出擊，由吳諾弘取替張家朗上陣；意大利隊方面，世界排名第一的科高尼今站暫時未在團體賽上亮相。
世界排名在昨日完成個人賽後升上第7的蔡俊彥，今仗打頭陣小勝5：3，2016奧運金牌格羅素上陣後力追至9：10，港隊其後被反超前，楊子加與蔡俊彥再上陣，仍以14：25大比數落後。
吳諾弘末段力追9分
兩輪賽事後港隊仍無法收窄分差，末段吳諾弘大爆發力追9分，分數差距收窄至27：40，拾回氣勢的港隊由蔡俊彥「守尾門」，最後一輪面對格羅素雖力挽狂瀾取得6分，仍以33：45落敗，繼上一站8強後再次不敵意大利，無緣獎牌。
港隊將在稍後轉戰名次賽，力爭最佳名次。
蔡俊彥世界排名創新高
隨着個人賽周六（26日）落幕，國際劍聯（FIE）世界排名在今日（27日）更新。世界排名第2的張家朗排名不變，惟被同樣32強止步的「一哥」科高尼稍微拉開分差。
至於64強出局的蔡俊彥，其排名則微升一位至第7位，創下個人新高。
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