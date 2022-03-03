劍擊｜港隊揚威亞青賽　奪9金完美收官　4月初再戰世青

亞洲青少年劍擊錦標賽最後一日，港隊男﹑女子花劍及女子重劍分途出擊爭奪獎牌。

結果花劍隊再添兩金，港隊以9金5銀9銅完美收官。



早前跟隨師兄在法國集訓的梁千雨﹑蔡孝銳及鄭鐵男，在個人賽盡攬金﹑銀及銅牌，今日聯同原子舜再爭團體賽錦標。港隊8強先以45：16輕取約旦，其後再以45：8大炒哈薩克輕鬆入決賽，並以3劍之差力克烏茲別克，以45：42封王。

男子花劍隊在青年組團體賽再添一金。（運動員提供）

由梁雅蕾、陳諾思、莊韻諺及廖愷翹個人賽連奪3牌的女子花劍隊，強勢轉戰團體賽，8強以45：26力克東道主烏茲別克，其後再挫印度，決賽鬥哈薩克，最終以45：28再添一金。

港隊最後一日亞青再添兩金，完美收官。（運動員提供）

女子重劍方面，港隊以陳海琳﹑黎曉曈及楊紫影的少年組原班人馬出戰，8強與哈薩克爭晉級，結果以40：45飲恨，無緣獎牌。

女子重劍隊8強不敵哈薩克出局。（運動員提供）

一連8日亞青賽告一段落，港隊一共奪得9金5銀9銅，其中花劍的鄭鐵男及陳諾思更獨取4面獎牌。港隊一眾小將4月初將再度出戰，赴杜拜出戰世界青少年錦標賽。

鄭鐵男及陳諾思獨取4面獎牌。（運動員提供）

重溫港隊今屆亞青戰績：

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