劍擊｜港隊揚威亞青賽　奪9金完美收官　4月初再戰世青

亞洲青少年劍擊錦標賽最後一日，港隊男﹑女子花劍及女子重劍分途出擊爭奪獎牌。
結果花劍隊再添兩金，港隊以9金5銀9銅完美收官。
早前跟隨師兄在法國集訓的梁千雨﹑蔡孝銳及鄭鐵男，在個人賽盡攬金﹑銀及銅牌，今日聯同原子舜再爭團體賽錦標。港隊8強先以45：16輕取約旦，其後再以45：8大炒哈薩克輕鬆入決賽，並以3劍之差力克烏茲別克，以45：42封王。
由梁雅蕾、陳諾思、莊韻諺及廖愷翹個人賽連奪3牌的女子花劍隊，強勢轉戰團體賽，8強以45：26力克東道主烏茲別克，其後再挫印度，決賽鬥哈薩克，最終以45：28再添一金。
女子重劍方面，港隊以陳海琳﹑黎曉曈及楊紫影的少年組原班人馬出戰，8強與哈薩克爭晉級，結果以40：45飲恨，無緣獎牌。
一連8日亞青賽告一段落，港隊一共奪得9金5銀9銅，其中花劍的鄭鐵男及陳諾思更獨取4面獎牌。港隊一眾小將4月初將再度出戰，赴杜拜出戰世界青少年錦標賽。
重溫港隊今屆亞青戰績：
劍擊｜即使期許高於一面銅牌 16歲謝匡泓成長在一劍之間劍擊｜港隊亞青賽再增兩金 花劍隊成大贏家 陳海琳青年組摘銀劍擊｜沒期望下奪亞青銀牌 陳樂熹飲恨背後的意外收穫劍擊｜港隊亞青再添獎牌 陳樂熹3分憾負烏茲別克奧運代表摘銀劍擊｜港隊亞青少年組賽事共奪4金 男花小將法國集訓有得着劍擊｜港隊亞青團體賽再添金 少年組女子花劍強勢封后劍擊｜男花新星決賽炒對手15：1封王 亞青奪金背後受師兄刺激劍擊｜港隊亞青少年組一口氣奪兩金 明日轉戰團體賽劍擊｜亞青賽烏茲別克開打 港隊少年組首日連奪3面銅牌
更多劍擊港隊相關報道：
劍擊世界盃｜男花隊反勝日本開羅站奪第7 女子隊第13名完賽劍擊世界盃｜男花團體賽8強變陣吞敗 蔡俊彥世界排名創新高劍擊世界盃｜劍手綁黃藍臂帶遭投訴後落敗 傳投訴者是普京親戚劍擊世界盃｜消息：索契站戰至4強腰斬 江旻憓爭冠無望劍擊世界盃｜張家朗32強止步 排名分有待計算 劍神玄妙看待世一劍擊｜楊子加一劍制勝世界亞軍背後 從猶豫不決到一步一腳印劍擊世界盃｜江旻憓索契站闖4強穩奪獎牌 相隔3年再上頒獎台劍擊世界盃｜張家朗憾負俄劍手出局 賽後發文感謝大家支持劍擊世界盃｜男花楊子加反勝闖64強正賽 張家朗今午登場爭世一