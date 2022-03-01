劍擊｜港隊亞青賽再增兩金　花劍隊成大贏家　陳海琳青年組摘銀

亞洲青少年劍撃錦標賽踏入第6日，是港隊大豐收的一日，分別在男、女子青年組花劍個人賽包辦決賽席位，梁千雨及梁雅蕾為港隊增添兩金，早前於少年組封后的重劍小將陳海琳，亦摘下一面銀牌。



亞青繼續在烏茲別克首都塔什干舉行，進入最後一日個人賽，上演青年組男﹑女子花劍及女子重劍賽事。

男花小將梁千雨﹑蔡孝銳及鄭鐵男，早前跟隨師兄在法國集訓，梁﹑蔡二人更加戰畢開羅站世界盃後赴烏茲別克，加上少年組奪銅的原子舜出戰。

原子舜﹑鄭鐵男﹑梁千雨及蔡孝銳（由左至右）代表港隊出戰亞青個人賽。（運動員提供）

梁千雨在開羅站外圍賽一劍憾負丹麥劍手，無緣晉級，轉戰亞青更加得心應手，以4號種子晉級，先後淘汰馬來西亞及哈薩克劍手，8強輕取隊友原子舜，再以15：7淘汰頭號種子﹑烏茲別克劍手Ilyas Molina闖決賽。另一戰線，蔡孝銳4強以15：11擊敗鄭鐵男，上演全港隊決賽，結果梁千雨以15：12力克隊友封王。

梁千雨戰畢開羅站世界盃後，隨即在亞青封王。（FIE圖片）

女子花劍的4強，其中3席亦是港將佔據，再一次包辦決賽，梁雅蕾以頭號種子身份晉級，先後淘汰兩名烏茲別克及約旦劍手入決賽，面對另一港將莊韻諺，她在4強一劍力克隊友陳諾思，最終梁雅蕾以15：10勝出奪冠。另一港隊廖愷翹則16強止步。

莊韻諺﹑梁雅蕾及陳諾思（由左至右）齊齊殺入4強，為港隊增添3面獎牌。（運動員提供）

女子重劍方面，早前稱霸少年組的陳海琳再登場，16歲的她挑戰青年組，父親兼教練陳偉勁從旁指導，而陳偉勁就是「一姐」江旻憓的恩師。

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陳海琳發揮不俗，再以頭號種子身份晉級，先後擊敗隊友黎曉曈及印度劍手躋身4強。陳海琳遇上東道主劍手Sevara Rakhimova，該仗稍佔下風，大部分時間落後1至2分，幸好她末段追至11：11平手，需要以「決一劍」決勝，海琳果斷地以一劍反攻單燈得分，險勝入決賽，再鬥另一烏茲別克劍手Dilnaz Murzataeva，惟以9：15告敗，依然為港隊增添一面銀牌。另一名港隊代表楊紫影同樣在16強止步。

陳海琳（右）在父親兼教練陳偉勁指導下，青年組奪得一面銀牌。（運動員提供）

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