劍擊世界盃｜消息：索契站戰至4強腰斬　江旻憓爭冠無望

重劍一姐江旻憓自2019年後再闖世界盃分站最後4強，一人力戰3名主場的俄羅斯劍手。不過，4強賽事遲遲未展開，有消息指賽事已腰斬。



女子重劍世界盃索契站，江旻憓先後淘汰俄羅斯﹑德國及羅馬尼亞劍手入8強，其後再力克韓國劍手康永美晉身4強，相隔兩年多後再躋世界盃4強，今次惡鬥3名主場劍手，力爭再奪冠軍。

不過，當賽事決出4強後，遲遲未有開賽時間，消息指賽會決定腰斬，部分港隊成員已經離開場地，但需要留待國際劍聯的確認。如果消息屬實，江旻憓將無法衝擊冠軍。

女子重劍世界盃俄羅斯站釀出退賽潮，正賽64強已有13名劍手退出，此後階段陸續有運動員拒絕出賽，甚至到了16強時，有俄羅斯劍手已因同區對手退賽而提早晉級4強。4強選手中，3人均是東道主，只得江旻憓一人並非俄國劍手。

至於周日展開的團體賽，同樣多隊退出，最終只剩6隊，包括俄羅斯、羅馬尼亞、匈牙利、韓國、日本和香港，但賽事會否如期舉行，仍有待落實。

江旻憓索契站闖4強穩奪獎牌 相隔3年再上頒獎台

江旻憓相隔兩年多再闖世界盃分站4強。（資料圖片／高詩琦攝）

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