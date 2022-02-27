劍擊｜港隊亞青少年組賽事共奪4金　男花小將法國集訓有得着

亞洲青少年劍擊錦標賽繼續在烏茲別克上演，港隊轉戰團體賽再添獎牌，繼女子花劍隊昨日奪金後，男花今日（27日）亦擊敗烏茲別克封王。港隊在今屆少年組賽事共奪得4金1銀5銅。



男花個人賽金牌鄭鐵男偕銅牌原子舜、汪慶嶸與謝嘉譽在今日轉戰團體賽，由於賽事僅得10隊參加，港隊直接輪空直入8強，以45：5大勝阿拉伯晉級。4強面對馬來西亞未受威脅，港隊闖入決賽後與東道主烏茲別克爭冠。

鄭鐵男（中）在個人賽奪金後，今日與隊友轉戰團體賽。（被訪者提供）

決賽初段戰情稍為緊湊，港隊一度落後下反超前，鄭鐵男與汪慶嶸先後上陣後，一舉拉開8分差距，其後港隊愈打愈順，逐漸拉開比數，港隊主導戰局，最終以45：33取勝，取得港隊今屆第4金。

鄭鐵男雙金：法國集訓獲益良多

17歲的鄭鐵男在今屆勇奪兩金，他感謝隊友說：「沒有他們的話要贏都很困難，他們發揮得很好。」他又指近月隨隊於法國集訓獲益良多，「有幸與法國隊一起訓練、交流，可以看到他們不同的打法，加上之前在法國打公開賽，取得不少經驗，對我打亞少、亞青賽都很大幫助。」

繼女花後，男花也在團體賽為港添金。（被訪者提供）

女子組方面，個人賽未能奪牌而回的香港女佩隊，今日轉戰僅得5隊角逐的團體賽，港隊輪空直入4強，與哈薩克爭奪決賽席位。由薛雅齊、蘇泳桐、莊凱欣與薛雅致組成的港隊，以45：39擊敗對手勇闖決賽，最終以28：45不敵頭號種子烏茲別克，仍為港隊添銀。

女子佩劍隊勇奪銀牌。（被訪者提供）

女子重劍隊陳海琳（左二）坦言自己今日發揮不佳，需要改進。（被訪者提供）

女重團體賽亦得6隊競逐，由個人賽金牌得主陳海琳、楊紫影與黎曉曈組成的女子重劍隊，在首圈以45：25大勝蒙古。晉身4強後，面對頭號種子、東道主烏茲別克陷入苦戰，初段已落後5：10，雖然陳海琳一度力追收窄比分，港隊在末段再被拋離11分之多，最終以27：45吞敗，無緣決賽，仍奪得一面銅牌。烏茲別克晉級後以45：33擊敗印度封后。

日前取得女重個人賽金牌的陳海琳，坦言在今屆少年組賽事很開心，「特別是個人賽，發揮得好好，但團體賽表現需要進步，希望之後的青年組賽事能發揮得更好，享受比賽。」

女重隊為香港添銅。（被訪者提供）

港隊在今屆亞青少年組賽事共奪得4金1銀5銅，港將將會轉戰明日（28日）展開的青年組賽事，再爭獎牌。