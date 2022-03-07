英超｜阿仙奴快攻得手阿迪達都有功勞　沙卡：不如畀個助攻佢

作為領隊，除了可以制定戰術外，更可以親身成為攻勢的一部分。阿仙奴主帥阿迪達親自「策動」攻勢，助兵工廠快攻得手，奠定勝局，沙卡及拿卡錫迪賽後笑言「達sir」應該得到一個助攻。



阿仙奴作客屈福特，力爭前四位置，結果由奧迪加特﹑布卡約沙卡及馬天尼利各建一功，兵工廠以3：2險勝對手，以48分升上第4位，領先曼聯1分更踢少3場。

沙卡一傳一射阿仙奴3：2險勝屈福特 暫升上聯賽第四

一名領隊可以透過戰術外，更可以親身在場上實踐足球理念，阿迪達就做出一個最佳示範。阿仙奴場邊一次界外球，阿迪達「拿拿聲」執起皮球，沙卡隨即開出界外球，薛迪索拉斯傳給奧迪加特，再第一時間彈給拿卡錫迪，這名阿仙奴隊長乖巧地回傳，馬天尼利順腳一射破網，攻入今場第3個入球。

馬天尼利攻入阿仙奴第3個入球，奠定勝局。（Getty Images）

Teamwork

I'm a believer of Arteta ball 😭🔥pic.twitter.com/h58PgBEPTC — Kenny (@KennyIsGoat) March 6, 2022

從阿迪達「策動」攻勢，阿仙奴5人合作，短短4次觸球，便將皮球送入網內，這名阿仙奴主帥功不可沒，連阿仙奴官方社交網站亦笑指是阿迪達助攻。

收到阿迪達指令快開界外球的沙卡，賽後表示阿迪達不停為球隊注入能量，當時提點他「快！快！快！」，結果便造就球隊第3個入球，沙卡與拿卡錫迪亦表示不妨將這個助攻落在阿迪達的名下。

阿迪達親自策動攻勢，短短4腳便將皮球送入網內。（Getty Images）

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