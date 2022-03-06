英超戰報︱沙卡一傳一射阿仙奴3：2險勝屈福特　暫升上聯賽第四

阿仙奴作客護級球隊屈福特，上半場憑小將沙卡（Bukayo Saka）的助攻和入球，2：1領前。

下半場初段，馬天尼利再入一球，比數擴大至3：1。完場前屈福特由穆沙施素高追近至2：3，惟仍以落敗告終。



沙卡一傳一射，助阿仙奴半場領前2：1。（Getty Images）

力爭重返前四的阿仙奴，作客護級份子屈福特，開賽僅5分鐘便領前。沙卡送上助攻，奧迪加特冷靜射入，槍手先開紀錄。11分鐘屈福特以最精彩的方式扳平，費文尼亞（ Kiko Femenía）右路高波傳中，古曹靴南迪斯（Cucho Hernández）第一時間倒掛金勾射破蘭斯達爾十指關。

今仗踢得主動的阿仙奴，30分鐘再度搶回優勢。沙卡在對手後場搶得皮球後傳予拿卡錫迪，這位法國射手再將球輕輕送回後上入楔的沙卡，後者勁射破網。上半場兵工廠2：1領前。

下半場初段，阿仙奴繼續狂攻，拿卡錫迪再為隊友穿針引線，槍手另一新星馬天尼利禁區外射門得手，52分鐘比數擴大至3：1。

屈福特落後兩球仍未放棄，87分鐘穆沙施素高在禁區內扭過阿仙奴守將賓韋特後起腳射入，追近比數至2：3，為比賽掀起高潮。阿仙奴終順利守住勝果至完場，全取3分後，25戰得48分，在曼徹斯特打吡前，力壓曼聯暫時升上第四位。