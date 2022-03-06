英超︱高普承認利物浦贏韋斯咸勝在夠運　莫耶斯延續晏菲路厄運

英超聯賽利物浦1：0擊敗韋斯咸，全取3分後追至落後榜首曼城3分。縱有主場之利，紅軍今仗表現僅與對手平分秋色，論進攻和射門威脅，韋斯咸甚至在利物浦之上。

賽後連高普領隊也承認，今仗能全身而退實在夠運。莫耶斯延續20年來未能在晏菲路獲勝的不良紀錄，只是今次，實在是他領隊生涯以來最接近打破宿命的一次。



莫耶斯延續領軍作客晏菲路18場不勝不良紀錄，不過今次非常接近打破宿命。（Getty Images）

從未在晏菲路獲勝的男人

莫耶斯自2002年帶領愛華頓開始，到之後執教曼聯、新特蘭和目前領軍的韋斯咸，20年來曾總共18次（英超聯賽17次、足總盃1次）到訪晏菲路球場，結果7次打和，11次敗陣，沒有一次獲勝。

他在帶領曼聯時曾被利物浦球迷揶揄為「足球天才」，諷刺他令崇尚進攻的紅魔鬼淪為只懂「九九八十一斬」的球隊，最後未足一季便被辭退。或許莫耶斯的確不是戰術大師，卻是個永不放棄的男人。英超27輪過後，利物浦只輸過兩次，今季首次敗仗正是作客韋斯咸。

阿歷山大阿諾特及時在白界線前解圍，為利物浦保住3分。（Getty Images）

最接近打破宿命的一次

利物浦的高位防守戰術，令後場尤其是兩閘暴露大量空位，這點人所共知，能好好利用獲勝者卻不多。莫耶斯完美運用「大隻佬」安東尼奧的速度和力量衝散和牽制紅軍防線，再用速度、技術兼備的靈巧型球員查洛保雲和科奴斯用高速突擊進襲，11月主場一戰3：2技術性擊倒利物浦。

今仗作客利物浦，韋斯咸陣中失去因傷避戰的防守中場迪格蘭賴斯，中場掃蕩力大打折扣下，仍能與對手平分秋色。經莫耶斯調教下，鎚仔幫上半場不止未落下風，甚至是攻勢更銳利一隊。上半場27分鐘阿歷山大阿諾特的射門疑似「撻Q」，文尼敏銳地入楔射入為利物浦領前，韋斯咸隨即有扳平黃金機會——科奴斯單刀起腳，他的笠射被阿歷山大阿諾特及時在白界線前解圍。

利物浦對韋斯咸全場數據，作客的鎚仔幫同樣有5次射門中框。（影片截圖）

高普：我們的確夠運

戰至69分鐘，輪到蘭仙尼有單刀機會，他前面只得艾利臣一人，射門卻浪費地不中目標。單是上半場，韋斯咸射門較紅軍更多，全場利物浦22次，韋斯咸13次，中框次數同為5次，近磅程度韋斯咸猶有過之。如果韋斯咸球員把握力稍高，已經不用落敗，莫耶斯甚至有機會成為第一位在英超一季內「雙殺」高普領軍下的利物浦。當然世事沒有如果，只是不得不讚賞莫耶斯真的好努力嘗圖打破宿命。

賽後高普承認好彩，「他們有個重大機會，我們實在夠運，但如非間中有運氣的話，我們無法贏得這麼多比賽。」他對贏波感到高興，坦言：「我知我們可以踢得更好，這是對一支非常強大對手的特別勝利。他們能夠貼近歐聯席位和仍在歐霸，並非偶然。」

高普領軍1：0僅勝韋斯咸後直呼夠運。（Getty Images）

永不放棄的莫耶斯

韋斯咸以衝擊英超前四位為目標，落敗後莫耶斯失敗之餘，樂觀表示：「我們在倫敦球場3：2僅勝利物浦，今天則以0：1僅敗，跡象顯示我們與最佳球隊的距離又接近了一點。」

莫耶斯延續在晏菲路未能獲勝的不良紀錄。（Getty Images）

周中韋斯咸將在歐霸16強面對西維爾，比賽一完莫耶斯立即放下今仗，向高普取經，「我向高普查詢有關西維爾的事情，他告訴我一些不同的東西，我嘗試在他身上取得一點貼士。」

天道酬勤，莫耶斯或許不是足球天才，卻是個永不放棄的男人。上季韋斯咸得到英超第六名，今季他們要踢歐霸，聯賽成績仍能維持在前列，在各大豪門金元足球包圍之下，已是一項驕人成就。