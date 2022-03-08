足球熱話｜南美記者烏克蘭採訪遭扣查　雞同鴨講靠馬勒當拿化危機

智利記者馬達馬拉（Daniel Matamala）近日分享在烏克蘭採訪的驚險經歷，他們的南美採訪隊伍遭警方扣查，被懷疑是俄國間諜。由於「雞同鴨講」，場面緊張，但全靠世界共同語言「足球」，剎那間氣氛緩和，記者獲發還器材及得到釋放。
英國《每日星報》報道了這件事，為智利電視台工作的記者馬達馬拉，與團隊正在烏克蘭，直擊俄烏戰事。他日前透過社交網站分享一個有驚無險的經歷；他表示：「今日在一個路障前，警察沒收了我們的文件、攝影器材及電話，再送我們去警局。」
「盤問一開始時氣氛很緊張，始終這是一個處於戰爭中的國家，總會懷疑有些人是間諜。」馬達馬拉補充，由於他們與當地警察言語不通，令到氣氛惡化。他續表示：「直至其中一名警察見到我阿根廷同事的護照，說了一大堆烏克蘭語，但有兩個字我聽得懂，就是『美斯』及『馬勒當拿』。」
馬達馬拉續表示：「接下來一切立刻截然不同。我們的攝影師向他們展示小腿上的馬勒當拿紋身，接着，他們釋放了我們，還將裝備還給我們。我們是被『上帝之手』打救！」
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