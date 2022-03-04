網球｜法網放寬參賽免疫苗證明　祖高域料可重返大滿貫爭衛冕

才剛失去球王寶座的祖高域，早前因拒打疫苗遭澳洲驅逐無緣澳網，如今隨着法國放寬防疫政策，他有機會能在5月的法網挑戰衛冕。



祖高域在一月持醫療豁免欲入境澳洲遭到拘留，展開與澳洲政府長達12天的「攻防戰」，最終被遣返而失去衛冕機會，只能眼睜睜看着拿度取得破紀錄的21座大滿貫冠軍。

祖高域世界排名跌至第二。（Getty Images）

法國日前宣布自3月14日起，進出球場等公共場所不再需要出示疫苗護照，等同給祖高域「開綠燈」。因此，未來若未再出現變數，祖高域有望重返四大滿貫賽場，參加5月22日展開的法國網球公開賽，挑戰追平拿度的21座大滿貫冠軍紀錄。

根據《Tennis Majors》指出，在英國也逐漸放寬防疫規定下，溫網預計亦不會強制選手接種疫苗，對祖高域來說無疑是一大好消息。

祖高域有望重返四大滿貫賽場。（Getty Images）

世界排名下跌至第二的祖高域，遲至上月杜拜賽才迎來本季首戰，最後8強止步。而本月將陸續開打的印地安泉、邁阿密大師賽，他亦受限於美國的防疫入境管制而無法參賽。