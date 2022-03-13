烏克蘭隊戰火成最大動力　由世錦賽空手而回到冬殘奧10金寫下新猷

俄烏戰事持續，烏克蘭選手忍住悲痛為祖國於北京冬殘奧寫下史上最佳成績，代表團主席坦言，戰爭成為選手最大的動力。
烏克蘭隊冒着戰火向北京前行，截至周日（13日）早上，烏國在8日賽程共取得10金10銀8銅，一共28面獎牌創下歷史最佳紀錄，金牌數亦寫下新猷。
運動員在家鄉深陷危難之際，還能交出優秀表現，烏克蘭殘奧會主席Valerii Sushkevych也有感而發。
「戰火是我們能取得好成績的原因之一，我們先前有一天單日奪得9面獎牌、還有兩個項目包辦金銀銅，這件事從來沒有發生過。」他續說：「在最近的世界盃，這些選手都取得第5或6名，1月的世錦賽上，我們空手而歸，戰爭是很大的動力。」
然而，每個烏克蘭運動員走上頒獎台的每一步都不容易，過去一周幾乎是活在恐懼之中，每天都深怕家鄉又傳來壞消息，67歲的Valerii Sushkevych悲痛表示，在戰爭的恐懼下生活非常可怕：「他們每天早上都會打給父母、祖父母或兒女，非常害怕得不到回音。這就是我們的現實，每日每夜都在擔心家人是否還活着。」
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