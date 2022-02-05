奧巴美揚首度公開離隊原因　卸膊稱阿迪達要負全責：我沒發言權

前阿仙奴隊長奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）轉會巴塞隆拿，首次透露離隊原因，把全部責任推至「廠長」阿迪達（Mikel Arteta）身上。



奧巴美揚因紀律問題被阿仙奴棄用，兵工廠為「甩手」不惜放棄轉會收入，跟這位加蓬射手解約，讓他以自由身加盟巴塞隆拿。

其實奧巴美揚2020年才跟阿仙奴續約，當時帶領槍手贏得足總盃的阿迪達正是主因，然而兩人關係突然惡化，外界都希望能得知箇中細節。

奧巴美揚跟阿迪達合力助阿仙奴贏得足總盃，前者在該季後決定續約。（Getty Images）

奧巴美揚在轉投巴塞後首度公開接受訪問，隨即「反轉豬肚」，揚言離隊全因阿迪達，把責任全推在對方身上。「我認為所有問題都在他身上，是他做決定的，我沒有發言權。他很不高興，我卻一直保持冷靜。」

他為自己洗白，表示近幾個月過得十分艱難，「我從來不希望做錯事，現在這件事已成過去，我只想專注目前，這就是我的答案。」

奧巴美揚對在巴塞的前景充滿期盼，「我一直夢想在西甲踢波，這是一生人一次的機會，巴塞是世上最佳球會之一，我已經準備就緒。」