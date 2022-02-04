西班牙盃｜畢爾包絕殺皇馬晉級4強　兩回合連挫兩大勁旅

畢爾包成為西班牙兩大勁旅的殺手，繼西班牙盃16強淘汰巴塞隆拿後，畢爾包在8強再絕殺皇家馬德里，昂然躋身最後4強。
畢爾包在16強與巴塞隆拿鬥足120分鐘，最終憑蒙尼恩在加時的入球晉級，豈料8強遇上另一勁旅皇家馬德里。
畢爾包主場出戰，兩軍戰情膠著，遲遲未能攻破對方大門。戰至末段，卡斯米路接應阿辛斯奧的傳送，禁區內窄角度起腳，可惜角度欠奉被畢爾包門將擋出。這名巴西中場錯失良機後，其後在後場誤傳，後備入替的比倫吉亞（Alex Berenguer）扣過皇馬守衛隨即起腳，高圖爾斯欲救無從，89分鐘絕殺皇馬，躋身4強。
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