速度滑冰｜北京冬奧「黑仔王」兩度自炒　高木菜那預告退役

北京冬奧曲終人散，冬季運動賽季步入尾聲。日本速度滑冰選手高木菜那，完成世界盃賽季最後一仗，將宣布退役。



速滑隊高木姊妹的姐姐菜那，在上周六（12日）完成荷蘭海倫芬站賽事後稱「做好心理準備作最後一戰，返回日本後整理心情，想正式交待一下」，並稱生涯最後一戰在眾多觀眾前盡力一搏，相當滿意這樣告別。日媒引述消息指高木菜那於下月4日召開記者會。

高木姊妹在北京冬奧，經歷如坐過山車。譽為天才選手的妹妹高木美帆，在個人及團體三度得銀牌，在參戰的最後一項個人1000米，以破奧運紀錄奪得生涯首面奧運金牌。

菜那則相當不幸，與高木美帆及佐藤綾乃衛冕團體追逐金牌，在決賽領先到最後彎角跌倒，丟失金牌。未料同一事故在集體出發準決賽重演，菜那以衛冕選手身分，領先到最後彎道再次失足跌低而出局。

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