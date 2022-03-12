足球熱話︱阿根廷決賽球證被圍毆送院　受害人：警員反應太慢了！

撰文：袁志浩
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阿根廷足球比賽發生令人震驚的襲擊事件，球員懷疑不滿裁判，10多人於落敗後圍毆球證。

阿根廷一場業餘盃賽決賽發生襲擊事件，比賽經互射12碼分出勝負後，落敗一方的La Puerta球員隨即上前追打主球證。

該名叫Eduardo Pastorino的裁判察覺不妥後已拔足狂奔，但寡不敵眾，他在中圈附近被打中頭部，仍繼續逃走，可是去路被場邊的鐵絲網阻擋，想突然轉向亦失敗，終在邊線被10多人圍毆拳打腳踢。

當地傳媒報道，Eduardo Pastorino最終被送往醫院治理，未知傷勢如何。而當時欲上前勸架的賽會主席，據指亦慘成受害人，同樣被暴力對待。報道稱，最終警方拘捕了8名涉事球員，而有3名球迷也被控翻越鐵絲網施襲。

阿根廷媒體《Cadena3》引述現場助理球證的報告，指出事件源於比賽法定時間中的部份判決，「互射12碼前有些判罰都對他們不利，球員投訴了好幾次，賽後終於爆發出來。」

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《Cadena3》也找到受傷的球證接受訪問，他形容該仗是決賽，因此氣氛十分緊張，但指出最終情況是自己執法4年來第一次發生，「他們打破圍欄，有人向我潑熱水，又有人不斷打我，我覺得很莫名其妙。附近雖然有警員，但他們反應太慢了。」

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