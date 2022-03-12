足球熱話︱阿根廷決賽球證被圍毆送院　受害人：警員反應太慢了！

阿根廷足球比賽發生令人震驚的襲擊事件，球員懷疑不滿裁判，10多人於落敗後圍毆球證。



阿根廷一場業餘盃賽決賽發生襲擊事件，比賽經互射12碼分出勝負後，落敗一方的La Puerta球員隨即上前追打主球證。

該名叫Eduardo Pastorino的裁判察覺不妥後已拔足狂奔，但寡不敵眾，他在中圈附近被打中頭部，仍繼續逃走，可是去路被場邊的鐵絲網阻擋，想突然轉向亦失敗，終在邊線被10多人圍毆拳打腳踢。

當地傳媒報道，Eduardo Pastorino最終被送往醫院治理，未知傷勢如何。而當時欲上前勸架的賽會主席，據指亦慘成受害人，同樣被暴力對待。報道稱，最終警方拘捕了8名涉事球員，而有3名球迷也被控翻越鐵絲網施襲。

阿根廷媒體《Cadena3》引述現場助理球證的報告，指出事件源於比賽法定時間中的部份判決，「互射12碼前有些判罰都對他們不利，球員投訴了好幾次，賽後終於爆發出來。」

Grave episodio de violencia ⚽



Jugadores golpearon fuertemente al árbitro en el marco de un torneo de fútbol amateur en Colonia Tirolesa.

También resultó agredido el presidente de la Liga Regional Colón, Gustavo Garcia.Este jueves se realizarían las denuncias correspondientes. pic.twitter.com/OUcsalEbNK — Radio Jesús María (@radiojesusmaria) March 10, 2022

《Cadena3》也找到受傷的球證接受訪問，他形容該仗是決賽，因此氣氛十分緊張，但指出最終情況是自己執法4年來第一次發生，「他們打破圍欄，有人向我潑熱水，又有人不斷打我，我覺得很莫名其妙。附近雖然有警員，但他們反應太慢了。」