足球熱話︱巴甲吉祥物「瘋狂公雞」演活自我　恐嚇敵軍被罰︱有片

巴甲球會明尼路周一於國內州際聯賽迎戰高士路，球隊以公雞外型打扮的吉祥物Galo Doido (葡文，意指瘋狂的公雞Crazy Rooster）卻因一個動作，被賽會判罰。



該場比賽明尼路憑巴西國腳侯克及（Hulk）及艾迪美亞（Ademir）的入球，以2：1取勝，但打開紀錄的是高士路，客隊由前鋒Vitor Leque接應右路傳中飛頂入網，這名小將隨即跳過底線的廣告牌慶祝。

不過，這邊看台坐滿了過千名明尼路擁疐，原本站在一旁、扮演吉祥物的人員便「挺身而出」，衝上前似乎想阻止對方。

公雞打扮的明尼路吉祥物衝向對手，想阻止球員走近主隊球迷慶祝。（網上截圖）

他站在另一名高士路球員面前，兩人互相對望，之後又挺胸及張開雙手，用氣勢把對方攔下來，但這名球員未有理會嘗試「突破防線」，結果該演員一度出手觸碰對方。

原來此時在另一邊角球旗位置，10多名高士路球員已圍在一起歡呼，吉祥物見狀趕至，霸氣地站在看台前守護球迷，後方的死忠則向高士路球員掟雜物；吉祥物亦揚手叫敵軍走開。

明尼路吉祥物名叫Galo Doido，意指瘋狂的公雞。（Getty Images）

沒想到Galo Doido最終因此「惹上官非」，賽會及後發表聲明，表示吉祥物的行為有恐嚇成份，因此禁止他於明尼路3月19日的主場賽事中「上陣」。聲明又提到，有開判罰是希望避免同類事件再次發生。而明尼路至今亦暫未對事件發表任何回應。

明尼路吉祥物被指恐嚇對手，由影片第15秒開始