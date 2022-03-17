F1｜列卡度新冠肺炎痊癒　周末揭幕站巴林站如常出戰

因為確診新冠肺炎而缺陣季前測試的列卡度，所屬的麥拿侖車隊公布這名澳洲車手已經痊癒，將在周末的揭幕戰中上陣。



「四萬哥」列卡度（Daniel Ricciardo）早前確診新冠肺炎，麥拿侖只得諾里斯（Lando Norris）一人參與季前測試，獨力完成200圈，也在一眾車隊中敬陪末席。

一旦列卡度繼續缺陣的話，麥拿侖需要找來後備車手雲當（Stoffel Vandoorne）﹑迪菲斯（Nyck de Vries）或新加盟的皮亞士卓（Oscar Piastri）上陣。麥拿侖日前宣布，「四萬哥」的病毒測試已呈陰性，周四可以重返賽道準備賽事，如常出戰本周末的F1揭幕戰巴林站。

更多F1相關報道：