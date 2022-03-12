F1｜法拉利有望乘改例回歸前列　羅素笠高帽：各方面都好勁

一連3日在巴林舉行的F1季前測試，讓車隊作最後準備外，亦可令一眾車迷率先窺探各支車隊的戰力，尤其是在大改例的情況下。法拉利表現對辦，辛斯在第二日測試造出全場最快圈，看來有望回歸競爭行列，新加盟平治的佐治羅素更大笠高帽，卻被辛斯一語道破。



法拉利經歷數年低潮期後，沉睡的「躍馬」似乎有復甦之勢，不論在冬測及巴林的冬前測試，同樣交出不俗表現，繼首日測試兩架法拉利造出第2及第3快的時間後，辛斯（Carlos Sainz）次日造出全場最快。

平治帶激瘦版戰車赴巴林測試 紅牛領隊傳曾怒斥違規後反口

法拉利在測試表現對辦，外界看好有望回歸前列。（Getty Images）

單憑測試的表現，法拉利似乎有望回歸前列。今季「升班」返回平治的佐治羅素（George Russell），不斷向法拉利及麥拿侖笠高帽，盛讚這兩支車隊各方面也很強，「紅色（法拉利）及橙色（麥拿侖）戰車戰鬥力十分強，在各方面也表現突出，我們車隊一定不在他們之上。」

佐治羅素向法拉利大笠高帽，盛讚對方戰車各方面也很強。（Getty Images）

羅素怎說也是平治青訓，車隊文化原來早已「入晒骨」，如今將法拉利捧上天，面對稱讚，辛斯不以為意，更一語道破這是平治慣用的做法，「典型平治，典型佐治，佢哋好鐘意測試讚到對家天花龍鳳，但開鑼戰就知咩料，帶9條街咁遠然後輕鬆贏。」辛斯不會輕易相信別人，更踢爆平治幾年也採用相同技倆，當作耳邊風就算。

紅牛的韋斯達賓亦表示法拉利很快，「躍馬」強勢回勇在望？辛斯再三強調，難以在巴林判定一切，刻意調低外界期望，「巴林的天氣可以在1小時內改變，溫度改變可以令一隻彎快0.2至0.3秒，所以很難以巴林的表現下定論。」

辛斯刻意調低外界期望，表示巴林賽道的表現難以下定論。（Getty Images）

10隊車隊在巴林測試的戰車：

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