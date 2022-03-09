體育熱話｜冬奧判決爭議餘波　韓奧運金牌劍手　亞運最不想對中國

北京冬奧上月落幕，今屆最大爭議之一，是短道速滑賽事不公判決，讓韓國各界對中國「主場優勢」不滿。近日韓國劍擊名將金政煥談到9月的杭州亞運時，直言最不想與中國隊對戰，並非怕對手實力太強，而是憂中國又發揮東道主「優勢」。
韓國劍擊隊近年躍居世界矚目強隊之一，2012年倫敦奧運奪得2金1銀3銅，2016年里約奧運再奪1金1銅。去年東京奧運，37歲老將金政煥除了在男子佩劍個人賽摘銅外，更與隊友合力在團體賽勇奪金牌，選手人氣太高在國內掀起「劍擊F4」熱潮，綜藝節目邀約不斷。
有「劍擊F4」之稱的金政煥、具本佶、吳尚旭、金準鎬，如無意外將會以同一陣出戰9月杭州亞運。37歲的金政煥是2012倫敦奧運團體金牌功臣之一，16年里約奧運奪下個人賽銅牌，去年東京奧運不但再摘下銅牌，更再度率領男團奪得團體金牌。他在世錦賽亦曾為韓國取得兩次團體賽金牌，2018年無錫世錦賽上終嘗個人賽金牌滋味，世界排名曾登上第一。
然而，這名韓國劍擊隊史獎牌紀錄保持者，直言亞運有一擔憂。
4人將挾東京奧運金牌之威出戰杭州亞運，他在接受韓媒《朝鮮日報》訪問時，談起最不想碰到的對手，就是東道主中國隊的選手。然而，他並不是因為對隊實力強大，而是擔心會像今年北京冬奧一樣，出現一些「外在因素」而影響比賽公正性。
金政煥說：「我們極有可能在準決賽或決賽與中國隊相遇，預料要嬴恐怕會是場苦戰，但我相信我們會用高超的實力來戰勝對手，並再次證明正義的偉大。」
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37歲的金政煥透露，杭州亞運絕不會是生涯的最終戰，他仍希望能參加2024年巴黎奧運，「很想與後輩的弟弟們一起去巴黎奮戰！」。
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