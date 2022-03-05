劍擊｜方凱申直入重劍大獎賽正賽　周日再戰　女佩大軍緣慳主賽圈

今周上演兩項劍擊國際賽，分別是重劍布達佩斯大獎賽，及女子佩劍世界盃雅典站。

周五（5日）上演的男子重劍大獎賽外圍賽，港將方凱申以小組賽全勝之姿，進入周日（7日）的正賽。



男子重劍有5名港將出賽，分別是方凱申、何瑋桁、吳浩天、黎家俊和吳霆騫，全部均要先參加外圍賽，由小組賽打起。

其中上月在世界盃索契站未能打入正賽的方凱申，今站表現大勇，率先在所屬小組擊敗全部6名對手，取得直接進入周日正賽的資格。至於吳浩天則在外圍賽淘汰賽首圈止步，何椲珩和黎家俊則在128強出局，與正賽緣慳。

方凱申在小組全勝，直入正賽。（資料圖片／葉詩敏攝）

重劍大獎賽男女子正賽均會在周日舉行，女子外圍賽會在周六上演，港隊派出8人大軍出賽，包括江旻憓、朱嘉望、連翊希、佘繕妡、陳祉澄、黃琛之、陳渭泠及李樂敏。

女子佩劍世界盃雅典站，港隊有朱詠翹、林衍蕙、劉穎怡、梁洛文共4名女將出戰，其中走得最遠的是朱詠翹，在外圍賽64強出局，林衍蕙和劉穎怡則於128強止步。