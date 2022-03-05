劍擊｜方凱申直入重劍大獎賽正賽　周日再戰　女佩大軍緣慳主賽圈

今周上演兩項劍擊國際賽，分別是重劍布達佩斯大獎賽，及女子佩劍世界盃雅典站。
周五（5日）上演的男子重劍大獎賽外圍賽，港將方凱申以小組賽全勝之姿，進入周日（7日）的正賽。
男子重劍有5名港將出賽，分別是方凱申、何瑋桁、吳浩天、黎家俊和吳霆騫，全部均要先參加外圍賽，由小組賽打起。
其中上月在世界盃索契站未能打入正賽的方凱申，今站表現大勇，率先在所屬小組擊敗全部6名對手，取得直接進入周日正賽的資格。至於吳浩天則在外圍賽淘汰賽首圈止步，何椲珩和黎家俊則在128強出局，與正賽緣慳。
重劍大獎賽男女子正賽均會在周日舉行，女子外圍賽會在周六上演，港隊派出8人大軍出賽，包括江旻憓、朱嘉望、連翊希、佘繕妡、陳祉澄、黃琛之、陳渭泠及李樂敏。
女子佩劍世界盃雅典站，港隊有朱詠翹、林衍蕙、劉穎怡、梁洛文共4名女將出戰，其中走得最遠的是朱詠翹，在外圍賽64強出局，林衍蕙和劉穎怡則於128強止步。
劍擊｜港隊揚威亞青賽 奪9金完美收官 4月初再戰世青劍擊｜即使期許高於一面銅牌 16歲謝匡泓成長在一劍之間劍擊｜港隊亞青賽再增兩金 花劍隊成大贏家 陳海琳青年組摘銀劍擊｜沒期望下奪亞青銀牌 陳樂熹飲恨背後的意外收穫劍擊｜港隊亞青再添獎牌 陳樂熹3分憾負烏茲別克奧運代表摘銀劍擊世界盃｜男花隊反勝日本開羅站奪第7 女子隊第13名完賽劍擊世界盃｜男花團體賽8強變陣吞敗 蔡俊彥世界排名創新高劍擊｜港隊亞青少年組賽事共奪4金 男花小將法國集訓有得着劍擊世界盃｜劍手綁黃藍臂帶遭投訴後落敗 傳投訴者是普京親戚劍擊世界盃｜消息：索契站戰至4強腰斬 江旻憓爭冠無望