北京冬奧｜美國銀牌組合捲歌曲侵權案　電視台轉播也一併被告

美國花式溜冰雙人組合Alexa Knierim／Brandon Frazier，雖然為美國奪得團體賽銀牌，卻要在北京冬奧後準備打官司了，因二人在比賽時使用的歌曲《The House of the Rising Sun》，遭到美國樂隊「Heavy Young Heathens」控告侵權，連轉播賽事的美國NBC電視台也一併被告。



據《路透社》報道，該美國雙人組合在日前的團體賽短節目表演上，使用了「Heavy Young Heathens」的改編版本，他們獲得75.00分排名第三，最終助美國隊在團體賽獲得銀牌。

美國花式溜冰雙人組合Alexa Knierim／Brandon Frazier在團體賽奪下銀牌，卻捲入侵權風波。（Getty Images）

美國民謠《The House of the Rising Sun》的改編版本，是由兩兄弟Robert與Aron Marderosian組成的樂隊創作，曾被2016年電影《絕地七騎士》預告片中使用過。該樂隊的委任律師向《路透社》表示，已正式提出訴訟，美國隊與直播賽事的美國電視台NBC，事前完全沒有通知過會使用他們的音樂。

美國電視台NBC遭控告後也將影片「下架」，而兩位運動員的經理人則暫時未有回應。

美國雙人組合在日前的團體賽短節目表演亮眼，為美國摘銀。（Getty Images）

據外媒引述，Marderosian兄弟批評兩名選手、美國隊、NBC電視台，從中獲得了好處，只有創作者被剝奪了他們的利益。

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