金球獎大改革　或削C朗美斯得獎機會　一項條件成首要評分準則

在足球界認受性極高的金球獎，主辦方《法國足球》宣布新一屆評選過程中將迎來4項改革，希望減少爭議。



阿根廷球星美斯去年第7度奪得金球獎改寫紀錄，外界卻為大熱倒灶的拜仁慕尼黑前鋒利雲度夫斯基不值，利物浦翼鋒沙拿最近也再批評結果，對自己只得第7名感到相當意外。

其實金球獎過去屢有爭議，以2010年為例，協助西班牙於世界盃封王的恩尼斯達及沙維皆不敵美斯，世界盃亞軍及歐聯冠軍成員史奈達更三甲不入。2013年，列貝利協助拜仁贏得5冠王，分別是德甲、德盃、歐聯、歐超盃及世冠盃，仍贏不過第二度得獎的C朗拿度。

美斯去年第7度贏得金球獎，但被指表現其實不及利雲度夫斯基出色。（AP）

有見及此，主辦金球獎的足球雜誌《法國足球》將推行4項改革。首先，是將遴選期由現時按年度，改為按歐洲主要聯賽賽季——即8月至翌年7月舉行，今屆（2021/22年度金球獎）以今年7月31日截止；意味今年11月才舉行的世界盃，將會納入下屆金球獎遴選期。

由於C朗今季在曼聯表現不似預期，美斯加盟巴黎聖日耳門後亦「鬱鬱不得志」，球隊日前更被皇家馬德里反勝、歐聯16強出局；兩人未能用世界盃表現「彌補」在球會的不足下，外界普遍認為他們爭獎機會被大大削弱。

C朗亦贏過5次金球獎，但上屆是他近10年來首度跌出三甲。（Getty Images）

另外，現時金球獎、女子金球獎、最佳門將「耶辛獎」及金童獎，主要由《法國足球》及《隊報》記者提名，大會將增加獎項提名人，加入金球獎大使杜奧巴，及上屆部份最有眼光（most insightful）的評審團成員等，希望令過程更公平，減少爭議。

直至上屆，金球獎仍由170個來自世界各地的記者投票選出，但當中有不少地區或國家，足球運動並不普遍、投票者甚至很少接觸歐洲主要賽事。為避免賽果被這些票數影響，增加獎項的專業性，金球獎將改行「精英制」，只有來自男足世界排名頭100位、女足世界排名50位以內的國家，才有資格派代表投票。

2021金球獎前十位得分：

+ 5

最後，金球獎為提高透明度，決定更新及公開獲獎準則。大會表明，由於金球獎是個人獎項，因此獎項主要以球員個人表現及形象為基礎。同時因為足球是團隊運動，球員所屬球隊的表現，以及其賽季數據也是考慮之列；也會視乎球員展示的級數，與其公平競技意識去評分。