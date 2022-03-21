荷甲｜國家打吡踢出真火　阿積士反勝飛燕諾　曼聯球迷更高興

荷甲在周日（20日）同樣上演「國家打吡」，由阿積士主場鬥飛燕諾，結果主隊末段連轟兩球反勝。開賽前，阿積士主場一面看台突然起火，未有影響球賽如常進行。
荷蘭「國家打吡」，由阿積士主場鬥飛燕諾，客軍由史尼斯泰拉門前頭槌補中開紀錄，阿積士當家射手賀拿「執雞」追平，惟再有後場失誤，古斯迪爾單刀建功，飛燕諾再度領先。
阿積士積極搶攻，遲遲未能追平，隊長杜辛泰迪治挺身而出，右路窄角度罰球直射彎入網，78分鐘終於扳和。阿積士乘勢繼續向飛燕諾施壓，翼鋒安東尼接應達利亞費高橫傳，禁區內撞射建功，全場陷入瘋狂，主隊8分鐘連轟兩球反勝，以66分繼續高踞榜首。
開賽前，阿積士龍門後方突然大放煙火，未知是球會安排或是球迷所為，導致該看台的球迷橫額起火，一度火光熊熊，冒出不少黑煙，未有球迷因此而受傷的消息，球賽未有受到影響，如常進行。
阿積士主帥坦哈格（Erik ten Hag）盛傳是下任曼聯主帥的熱門人選，他今仗領軍末段反勝飛燕諾，令不少曼聯球迷十分雀躍，紛紛在網上向普捷天奴說不，希望坦哈格執教紅魔鬼，更指今場反勝，有傳奇領隊費格遜的味道，同樣有「費格遜時間」（Fergie Time）的基因。
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