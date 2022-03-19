迪基亞落選西班牙最新大軍名單　多次拯救曼聯亦無補於事︱足球

已晉級2022卡塔爾世界盃的西班牙，3月底國際賽期無需再戰外圍賽，將先後主場友賽阿爾巴尼亞及冰島。不過，球隊主教練安歷基的最新一份大軍名單令人意外，曼聯門將迪基亞竟榜上無名。



曼聯今季英超表現欠佳，但迪基亞的表現一直保持穩定，不時拯救球隊於水深火熱之中。

雖然這位31歲守門員已非西班牙正選，主力位置早被效力畢爾包的烏尼西蒙取代，對上一次為球隊上陣，已是2020年10月鬥烏克蘭的歐洲國家聯賽。不過，安歷基過去仍長期徵召迪基亞入伍，今次卻罕有地棄用他。

迪基亞今季在曼聯發揮穩定。（Getty Images）

而今次大軍名單中代替迪基亞入圍的，是首度獲徵召的賓福特門將大衛拉耶，這位26歲球員，更未曾為西班牙在各個年齡層的代表隊中上陣。拉耶今季於英超上陣15場，其中有5場保持清白之身，而迪基亞則在29場賽事中，只有7場零失球。

效力賓福特的拉耶（粉紅衫）今季於英超上陣15場，其中有5場保持清白之身。（Getty Images）

而拉耶更擁有出色的用球及傳球能力，也能擔任「清道夫門將」。

安歷基受訪時就表示，自己正是因此而召拉耶入隊，「他在門前有很高的能力，腳下功夫也能好好用波，這令大家都很驚喜。他這段時間表現得很好，我很渴望隊中能有這種球員。」

這意味迪基亞落選的最大原因，並非在於其撲救能力，而是其踢法並不適合安歷基麾下的風格。

安歷基暗示迪基亞用球能力未及拉耶出眾，因此落選大軍名單。（Getty Images）

這位曾一度被視為卡斯拿斯接班人的球員，現時只有45頂國家隊喼帽，在友誼賽也未被徵召下，外國傳媒認為，他已不在安歷基的未來計劃之內，大有機會無緣出戰今年世界盃決賽周。