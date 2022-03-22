前曼聯名將勢首度坐正　榮升燕豪芬一隊主帥｜荷甲

前曼聯射手雲尼斯達萊據報是下任燕豪芬教練的大熱。
英國《每日郵報》引述荷蘭傳媒指，現任燕豪芬舒密特（Roger Schmidt）未能與球會續約，將於季尾離隊，而45歲的雲尼斯達萊則是接任的熱門人選。
雲尼斯達萊一直未試過坐正，他在2018年接替雲保美，教過燕豪芬的U19隊3年，去年接手燕豪芬預備組燕豪芬青年隊，同時他還是荷蘭國家隊的助教。據報，球員時代踢過曼聯及皇家馬德里的雲尼斯達萊，獲得高層支持，接任燕豪芬一隊的主帥。燕豪芬今季成績不俗，在荷甲穩居次席，落後榜首阿積士3分。
不過，雲尼斯達萊上月接受訪問時表示，暫時無意坐正。他說：「我覺得自己未準備好，應該跟隨我們一早同意的路線發展。我有野心，也有推力，但現時太快了。」
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