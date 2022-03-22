奧華馬斯「越線」後上新工提舊事　比甲新東家：未特意通知女員工

荷蘭一代快翼「小飛俠」奧華馬斯上月騷擾多名女同事，辭去阿積士足球總監一職。未夠兩個月，已經獲得新工作，工種與職位相同。
這名阿仙奴名宿到鄰國「搵食」，獲比甲球隊安特衛普委任為足球總監。他稱醜聞已妥善處理，承諾不會重犯。新東家則強調給予機會。
奧華馬斯擔任阿積士足球總監期間，向數名女同事發送不當短訊和相片。他在球會官網承認「越線」，行為不能接受，為此致歉並掛官求去。
未夠兩個月，安特衛普近日召開記者會，宣布委任奧華馬斯為新任足球總監。雖無惹上官非，但背負污名，奧華馬斯沒有迴避。他形容已好好處理阿積士的事情，沒有影響他與新東家洽談合作，並承認經一事，長一智。「在阿積士發生的事，不會再演。我很高興來到一家充滿發展潛力的球會，展開新一章，迎接美好的挑戰」，奧華馬斯說。
一同出席記者會的總經理積基斯強調：「重要的是，給他人一個機會，翻開新一頁。」不過，他表示未有特意向球會的女員工交代聘請奧華馬斯。
奧華馬斯在球員時代而高速見稱，為阿積士奪得歐聯後，轉會阿仙奴奪得一次英超冠軍，再轉會至巴塞隆拿。他亦是荷蘭國家隊在千禧年代前後的進攻主力，合共上陣84次。
近年阿積士重現戰鬥力，成為歐聯淘汰賽常客，經典作是2018/19球季16強挫皇馬、8強擊退祖雲達斯勇闖準決賽，陣中兩大新星法蘭基迪莊和迪歷特隨即被巴塞和祖雲達斯搶走，作為足球總監的他，功不可沒。
更多足球熱話：
碧咸免費借出7000萬關注IG帳號 讓烏克蘭女醫生介紹日常工作足球熱話︱日乙重現足球小將雙人射門 直飛死角令門將崩潰︱有片足球熱話｜阿根廷打吡戰火藥味超濃 主場球迷向宿敵送見面禮體育熱話｜槙野智章男女明星樣「通殺」 與亞洲名模撞臉被埋怨足球熱話︱阿根廷聯賽不幸恐怖意外 後衛大腳解圍招來橫禍︱有片范志毅反駁網民批評國足：不是多你一個就出線 談球員高薪再開火足球熱話｜碧咸試食中式麻辣火鍋 網民睇片後憂慮：拉肚子了？英超熱話｜球迷闖球場以另類手法示威 球賽嚴重受阻球迷發火