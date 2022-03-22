奧華馬斯「越線」後上新工提舊事　比甲新東家：未特意通知女員工

荷蘭一代快翼「小飛俠」奧華馬斯上月騷擾多名女同事，辭去阿積士足球總監一職。未夠兩個月，已經獲得新工作，工種與職位相同。

這名阿仙奴名宿到鄰國「搵食」，獲比甲球隊安特衛普委任為足球總監。他稱醜聞已妥善處理，承諾不會重犯。新東家則強調給予機會。



奧華馬斯擔任阿積士足球總監期間，向數名女同事發送不當短訊和相片。他在球會官網承認「越線」，行為不能接受，為此致歉並掛官求去。

新官上任，精神爽利，而且似乎「走肥」。（twitter）

未夠兩個月，安特衛普近日召開記者會，宣布委任奧華馬斯為新任足球總監。雖無惹上官非，但背負污名，奧華馬斯沒有迴避。他形容已好好處理阿積士的事情，沒有影響他與新東家洽談合作，並承認經一事，長一智。「在阿積士發生的事，不會再演。我很高興來到一家充滿發展潛力的球會，展開新一章，迎接美好的挑戰」，奧華馬斯說。

奧華馬斯承認「越線」不當對待女同事，因此離開阿積士。（Getty Images）

一同出席記者會的總經理積基斯強調：「重要的是，給他人一個機會，翻開新一頁。」不過，他表示未有特意向球會的女員工交代聘請奧華馬斯。

奧華馬斯（左）與雲達沙（右）合作重鑄阿積士的輝煌。（Getty Images）

奧華馬斯在球員時代而高速見稱，為阿積士奪得歐聯後，轉會阿仙奴奪得一次英超冠軍，再轉會至巴塞隆拿。他亦是荷蘭國家隊在千禧年代前後的進攻主力，合共上陣84次。

近年阿積士重現戰鬥力，成為歐聯淘汰賽常客，經典作是2018/19球季16強挫皇馬、8強擊退祖雲達斯勇闖準決賽，陣中兩大新星法蘭基迪莊和迪歷特隨即被巴塞和祖雲達斯搶走，作為足球總監的他，功不可沒。

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