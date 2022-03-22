碧咸免費借出7000萬關注IG帳號　讓烏克蘭女醫生介紹日常工作

英格蘭球星碧咸大方借出其擁有超過7000萬人關注的Instagram帳號，讓一名烏克蘭醫生做一件事。



萬人迷碧咸早前跟老婆維多利亞，向烏克蘭受戰爭影響的兒童捐贈100萬英鎊（約1030萬港元）。他近日再向身在烏克蘭基輔的一名婦產科醫生，免費借出個人社交帳號1日。

碧咸的Instagram帳號獲7163萬人關注，Facebook亦有5600萬名粉絲，他在兩大平台上載了一段自拍影片，向大眾解釋這樣做的原因。

碧咸宣布向一名烏克蘭借出社交帳號1日。（網上截圖）

「Iryna是基輔一間地區分娩中心的主管，她在那裏跟很多孕婦一起，幫助她們平安地生孩子。」

碧咸呼籲關注他的人能繼續捐助至聯合國兒童基金，令更多在「極糟糕條件（appalling conditions）」下生活的人得到協助，並希望大家透過自己的限時動態，了解當地醫生的工作。「只要我們團結，就能改變。（Together, we can really make difference）」

烏克蘭醫生在24小時內共於碧咸IG出了15個限時動態，即睇內容：