碧咸免費借出7000萬關注IG帳號　讓烏克蘭女醫生介紹日常工作

英格蘭球星碧咸大方借出其擁有超過7000萬人關注的Instagram帳號,讓一名烏克蘭醫生做一件事。



萬人迷碧咸早前跟老婆維多利亞,向烏克蘭受戰爭影響的兒童捐贈100萬英鎊(約1030萬港元)。他近日再向身在烏克蘭基輔的一名婦產科醫生,免費借出個人社交帳號1日。

碧咸的Instagram帳號獲7163萬人關注,Facebook亦有5600萬名粉絲,他在兩大平台上載了一段自拍影片,向大眾解釋這樣做的原因。

「Iryna是基輔一間地區分娩中心的主管,她在那裏跟很多孕婦一起,幫助她們平安地生孩子。」

碧咸呼籲關注他的人能繼續捐助至聯合國兒童基金,令更多在「極糟糕條件(appalling conditions)」下生活的人得到協助,並希望大家透過自己的限時動態,了解當地醫生的工作。「只要我們團結,就能改變。(Together, we can really make difference)」

