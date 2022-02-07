奧華馬斯自認對女同事「越線」呈辭　拍檔雲達沙轟令阿積士蒙羞

荷甲球隊阿積士出現高層變動，球會名宿、足球總監奧華馬斯因向女同事做出不當行為而呈辭。



曾效力阿仙奴及巴塞隆拿的荷蘭名將奧華馬斯，宣布辭去已擔任10年的阿積士足球總監一職。奧華馬斯離職，全因他被指長期向女同事傳「不當短訊」，他在球會官網上表示，自己為此感到羞愧。

奧華馬斯因涉向女同事做出「越線行為」，自動請辭阿積士足球總監一職。（Getty Images）

「上周我獲告知，原來我的行為影響到其他人。不幸地我從沒察覺我越線了，但現在了解事情後，我感到巨大壓力，我為此致歉。」

「身處這要職，很明顯我的舉動是不能接受的，但一切已太遲了，除了離開，我沒有其他選擇。這亦影響到我的私人生活，所以希望大家給我及家人一點空間。」

奧華馬斯跟雲達沙自球員代表起合作至今，2019年阿積士於歐聯16強擊敗皇馬，兩人一起慶祝。（Getty Images）

奧華馬斯早前才跟阿積士續約至2025/26年球季，球會高層亦讚揚他是有史以來最好的足球總監，但經咨詢行政總裁、前曼聯門將雲達沙及其他專家的意見後，仍決定以嚴肅的態度處理事件。

雲達沙跟奧華馬斯份屬老友，兩人自1990年代起已在阿積士跟荷蘭國家隊合作，退役後也成為同事。不過，今次雲達沙鐵面無私，他形容事件是「駭人聽聞」。

「我們一直令阿積士變得更美好，但事件會令所有關心阿積士的人蒙羞。我有責任幫助其他同事，一個安全的工作環境是十分重要的，所以我跟Marc（奧華馬斯）的合作只能這樣突然地告終。」