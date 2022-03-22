溜冰可以幾快？冬奧三金得主挑戰速度極限　時速逾百公里像飛翔

究竟溜冰最快可以有幾快？在冬季奧運贏得3面金牌的荷蘭速度滑冰選手紐斯（Kjeld Nuis），日前在挪威刷新自己保持的世界紀錄，他在破風器的幫助下，造出時速103公里。他感覺自己好像在冰上飛翔，有時候快到脫離了冰面。



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在北京冬奧贏得男子速度滑冰1500米金牌後，32歲的紐斯回到歐洲，準備另一項充滿挑戰性的計劃。日前，他與團隊在挪威一個冰湖開展挑戰，目標是打破溜冰的最高速度紀錄。

4年前在瑞典，同樣是冬奧後，他造出時速93公里的世界紀錄，但他覺得自己還可以更快，決心要打破自己的紀錄。

紐斯4年前曾造出時速93公里。（Twitter）

「時速100公里的限制一直困擾住我。」紐斯說：「可以在相隔4年的冬奧後再挑戰，實在太好了！我正值好狀態，所以一定要溜出超過時速100公里。」紐斯在4年前的平昌冬奧贏得1000米及1500米兩面金牌，溜冰生涯共得3面奧運金牌。

為了幫助紐斯破紀錄，團隊安排了一架越野車在前，拖住一座大型破風器，而紐斯可以跟在破風器後，盡量減低風阻。在湖面上，清空了一條約3公里的筆直賽道，讓紐斯全力衝刺，挑戰時速100公里。

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最終，紐斯成功突破，創出最高溜冰速度103公里，比起自己的舊紀錄快10公里。他在破紀錄後說：「我真的在冰上飛翔。每次微小的顛簸，就像跨過門檻。有時候，我甚至脫離了冰面。溜冰溜到那麼快，不只是技術的挑戰，還講求精準拿捏細節。」

他續說：「再者，我每次嘗試都要溜冰超過2公里，我在比賽不會溜冰那麼長距離。故此，我的策略是盡快溜到破風器的保護內，跟住我可以保留體力，讓自己可以由時速92公里，加速到超過100公里。對我身體來說，這是非常辛苦。這真的是溜冰的可能極限。」