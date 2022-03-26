F1．沙特站｜網民嘲諷上站反戰變深入戰場　幫安全車改圖加火箭炮

離沙特站F1賽道不遠的沙特阿美油庫，昨日遭也門胡塞武裝襲擊，引發爆炸及大火。在賽道的車手及工作人員都見到濃煙，嗅到燒焦的氣味，但經過半夜4小時的會議後，F1宣布沙特站比賽繼續。

部分Twitter網民質疑F1的決定，不少人想起上站車手合照宣傳反戰，想不到兩周後親身感受戰爭的威脅。亦有網民表示現在看Netflix紀錄片《Formula 1：極速求生》的片名，別有一番意思。



F1沙特站無懼恐襲威脅如常舉行 國際汽聯：獲得最高層保證安全

昨日F1沙特站練習賽，離賽道約20公里的油庫遭恐怖襲擊爆炸，引起廣泛關注。儘管有報道指部分車手擔憂人身安全，但F1宣布比賽如期舉行。外國網民熱烈討論，對F1的決定感覺到諷刺，有人留言「F1做了一切反戰的公關宣傳後，下一站就去到戰區旁比賽」，有人就表示「F1巴林站：反戰；F1沙特站：在火箭攻擊下比賽」，還有人指「一星期前是反戰，如今繼續比賽，生意還生意」。不少網民重新分享兩周前車手的反戰大合照。

兩周前報道：F1車手測試前聚首展示反戰標語表態 竟獨欠咸美頓

兩星期前，F1車手聚首一堂，齊齊向戰爭說不。（Getty Images）

串流影片平台Netflix一直為F1每季製作體育紀錄片，名為《Formula 1：極速求生》。在這次沙特站近距離面對戰火後，有網民表示「《極速求生（Drive to Survive）》現在有了另一重不同的意義」，還有網民改圖，將紀錄片的宣傳海報改為今站的照片，見到F1在濃煙下比賽，配上《極速求生》的名字。此外，還有人改圖，將坦克車配上各大車隊的標誌，亦有人為安全車加裝火箭炮設備。

Netflix紀錄片《Formula 1：極速求生》的海報。（Twitter）