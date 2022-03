F1沙特站無懼恐襲威脅如常舉行　國際汽聯：獲得最高層保證安全

在恐襲威脅下,F1決定如期在吉達舉行沙特站的比賽。



在周五(25日),也門的胡塞武裝武裝對吉達一個油庫發動襲擊,現場爆炸,濃煙密佈,據報無人傷亡。這個遇襲的油庫離F1賽道只有20公里,賽道上的人員以至看直播的觀眾,也明顯見到濃煙。

遇襲爆炸的油庫,與F1賽道相隔約20公里。(Twitter)

油庫遇襲時,正舉行F1沙特站的練習賽,當時紅牛車手韋斯達賓也嗅到燒焦的氣味,透過無線電問車隊:「我嗅到一些東西正在燃燒,我不知道是否我的戰車,抑或是其他車?」

第一節練習賽完結後,車手與賽會就油庫遇襲開會,他們在會議完結後離開,準備晚上另一節練習賽。(美聯社)

首節練習賽後,F1召開緊急會議,行政總裁杜文利卡尼(Stefano Domenicali)主持,通知一切暫時如期舉行,並保證賽事安全,會議亦令第二節練習賽推遲開始。當地時間周五晚的練習賽完結後,F1賽會、車隊及車手繼續開會商討數小時,他們直至深夜2時多才離開。最後,F1表示比賽如期舉行,多位車隊主管在會後都確認,沙特站將繼續在明日舉行。

不過,英國《BBC》收到消息,部分車手對安全感到憂慮,但最後被車隊說服作賽。報道指,車手收到的資訊包括不比賽的可能後果,例如影響他們要離開這個國家的難易程度(《BBC》報道原文:Part of this information involved the possible consequences of not racing, such as how easily teams and drivers would be able to leave the country if the race did not happen.)。英國《每日郵報》稱,平治車手咸美頓主張取消沙特站。

在半夜的馬拉松式會議舉行前,F1發表聲明表示:「基於今日(周五)發生的情況,F1一直跟有關當局保持聯繫。當局已保證活動可以按計劃進行。」國際汽聯主席蘇拉耶姆(Mohammed Ben Sulayem)說:「他們(胡塞武裝)的目標是基建設施,不是平民,當然不會是賽道。我們已經核查過,並得到最高層的保證,這裏是安全的地方,所以比賽繼續。」