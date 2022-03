F1．沙特站｜華迪爾因病連續兩站缺陣　侯根保繼續頂更

因為感染新冠肺炎而無法出戰F1揭幕戰巴林站的華迪爾,相隔一周後,這名4屆世界冠軍依然未能落場,車隊Aston Martin宣布「御用替工」侯根保將繼續在沙特阿位伯站披甲。



效力車隊Aston Martin的4屆世界冠軍華迪爾(Sebastian Vettel),早前因為染疫無法出戰巴林站賽事。一星期後,本周末在沙特阿拉伯上演今年第2站,一直指華迪爾能夠復出存有變數。

舉行沙特站的前夕,Aston Martin透過社交網站宣布,華迪爾繼續因病缺陣,惟未有提及他的狀況,並指這名德國老將預料在4月初的澳洲站復出。

華迪爾因病在沙特站繼續缺陣。(Getty Images)

華迪爾缺陣,今個比賽周末繼續由「御用替工」侯根保(Nico Hulkenberg)代為出戰,縱然侯根保沒有太多時間熟習戰車,但上站在巴林站依然完成賽事,以第17名衝線,故此車隊決定讓這名34歲的德國車手繼續出戰。

侯根保今個比賽周末繼續頂更代表Aston Martin出戰。(Getty Images)

侯根保貴為F1最佳後備,當車隊官宣後,他亦不忘幽自己一默,在社交網站上載一張老態龍鍾,並穿上賽車服的自己,圖中寫着「取代小伊姆菲迪柏迪(Emmo Fittipaldi Jr.)出戰2054年月亮站」,而伊姆菲迪柏迪只是一名年僅15歲的小車手,配上「超級後備的人生,另一個周末,另一場賽事」(Life as a super sub. Another weekend. Another Drive)

四屆冠軍華迪爾確診錯過揭幕戰 替工之王代為上陣

侯根保上載一張惡搞圖,透露自己繼續頂更。(Instagram截圖)

今季F1全季賽程(俄羅斯站取消、替代站尚待公布):

F1今季全季賽程(01美術製圖)

更多F1相關報道: