F1．沙特站｜華迪爾因病連續兩站缺陣　侯根保繼續頂更

因為感染新冠肺炎而無法出戰F1揭幕戰巴林站的華迪爾，相隔一周後，這名4屆世界冠軍依然未能落場，車隊Aston Martin宣布「御用替工」侯根保將繼續在沙特阿位伯站披甲。
效力車隊Aston Martin的4屆世界冠軍華迪爾（Sebastian Vettel），早前因為染疫無法出戰巴林站賽事。一星期後，本周末在沙特阿拉伯上演今年第2站，一直指華迪爾能夠復出存有變數。
舉行沙特站的前夕，Aston Martin透過社交網站宣布，華迪爾繼續因病缺陣，惟未有提及他的狀況，並指這名德國老將預料在4月初的澳洲站復出。
華迪爾缺陣，今個比賽周末繼續由「御用替工」侯根保（Nico Hulkenberg）代為出戰，縱然侯根保沒有太多時間熟習戰車，但上站在巴林站依然完成賽事，以第17名衝線，故此車隊決定讓這名34歲的德國車手繼續出戰。
侯根保貴為F1最佳後備，當車隊官宣後，他亦不忘幽自己一默，在社交網站上載一張老態龍鍾，並穿上賽車服的自己，圖中寫着「取代小伊姆菲迪柏迪（Emmo Fittipaldi Jr.）出戰2054年月亮站」，而伊姆菲迪柏迪只是一名年僅15歲的小車手，配上「超級後備的人生，另一個周末，另一場賽事」（Life as a super sub. Another weekend. Another Drive）
今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：
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