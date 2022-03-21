F1．巴林站｜麥拿侖直插榜尾　5年前惡夢重臨　主將：今年有排捱

人氣F1車隊麥拿侖自2015至17年深陷下游後，由2018年開始戰績穩步上揚，去年更奪分站冠軍，獲看好能在今年大改例年再進一步。

然而揭開的巴林站過後，車隊主將諾里斯（Lando Norris）卻說：「我們搞錯了一些事。」



麥拿侖上季排名第4，多次登上頒獎台，在意大利蒙札站更包辦頭兩名，偶爾能威脅平治和紅牛；昨晚卻只能在下游跟另外兩支弱勢車隊威廉士和Aston Martin鬥法，甚至連賽前普遍被看淡的威廉士，大部份時間看起來都比麥拿侖快。

麥拿侖與威廉士在下游相爭。（Getty Images）

麥拿侖今季諸事不順，在巴林作最後測試時煞車出現問題需換上新設計部件、車手列卡度（Daniel Ricciardo）因感染新冠肺炎錯過3天的巴林站測試，但這些也許都不是問題核心。

昨晚除了退賽三「牛」（兩架紅牛及一架艾法托利）之外的尾6名，全是起用平治動力單元的3支顧客車隊（Customer Team），包括麥拿侖、Aston Martin和威廉士；麥拿侖在2015至17年起用本田引擎時，也曾由上游直墜榜尾，但今季表現大插水也許不止是引擎問題，而是跟大改例後，各隊重新設計戰車有關，而比起部份車隊如哈斯能把握機會「大躍進」，麥拿侖則走了相反的路。

第一戰後，諾里斯看淡車隊今季表現。（Getty Images）

主將諾里斯（Lando Norris）賽後所言顯得甚是絕望：「我預期（今季）會很痛苦，我覺得所有人都要知道，未來也許都會比較痛苦。」

他續道：「這一刻，我們要適應（成為下游），幾年前我們也曾陷入這處境……這幾年我們一直進步，內部及外界都抱有很大期望，這一刻，我們搞錯了一些事，遠遠、遠遠落後，不只是落後了一點，而是遠遠落後。」

「希望這已是低點吧，但也有機會不是。幸好今季還有很多時間。」