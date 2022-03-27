F1．沙特站｜排位賽爆冷　咸美頓Q1止步坦承出錯　紅牛二哥創新高

F1沙特阿拉伯站在導彈襲擊陰霾下繼續上演，今晨（27日）的排位賽更出現驚人賽果，比起紅牛車隊的佩雷斯（Sergio Perez）首次奪得頭位，七屆冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）在第一回合（Q1）出局，更令人驚訝。



2022年F1「大改例」，在新設計規例下，平治的戰車暫時無法與兩支爭標大熱法拉利和紅牛相比，但第一站兩部戰車都在排位賽打入Q3、也顯然較其他中游車隊快。

平治戰車在改例之後落後競爭對手不少，跌落中游。（Getty Images）

但今晨的排位賽Q1，咸美頓卻無法展現速度，最終只能跑出1分30.343秒的成績，排在第16位，率先遭淘汰；隊友佐治羅素（George Russell）則順利打入Q3，最終第6名起步。考慮到Q1本已有艾法托利的角田裕毅因戰車冷卻系統故障而無法出賽，加上威廉士的拉迪菲（Nicholas Latifi）炒車出局，令咸美頓Q1止步顯得情況更壞。

今次亦是咸美頓自2017年巴西站後第一次Q1出局，但若是純粹因速度不足、而沒有其他意外或惡劣天氣影響下而Q1出局，上一次已要數到13年前，2009年的英國站。

咸美頓坦承無法為車隊交出好表現，向車隊道歉。（Getty Images）

咸美頓出局後即時透過無線電向車隊道歉，他賽後坦言非常失望，並承認對戰車的設定嚴重出錯：「我車子的設定在第3節練習時看來不錯，所以我朝着同一方向再去盡一點，但也許我去得太盡了。車子變得十分緊張、根本無法駕馭……車尾太飄了。」

儘管過去咸美頓在類似處境下，曾多次上演「後追」，從後排追上前列，但他指今次難再重現此情此景：「我要駕駛跟在排位賽一樣的車子，我不會期望自己的排名能改進太多，但我會盡力的。」不過他亦指，為了改善戰車設定，寧願由維修站起步，「這樣才能保證車子不會再像今天那樣。」F1賽例規定車隊在排位賽後不可更動戰車任何設定或部件，若要作變動便需受罰，在正賽由維修站出發。

平治兩部戰車起用不同設定，最終羅素（圖）表現突出打入Q3，咸美頓則Q1止步。（Getty Images）

沙特站排位賽的頭位得主，最終卻不是「兩大熱門」——紅牛的韋斯達賓或法拉利的陸克萊，而是紅牛的二號車手佩雷斯，他跑出1分28.2秒，以0.025秒之差力壓第2名的陸克萊，生涯首次奪得頭位，更罕有地擊敗隊友、最終排第4位的韋斯達賓，另一法拉利車手辛斯則排第3位，意味這場很可能又是一場「紅牛Vs法拉利」的大戰。

佩雷斯經過215場分站賽後，終於奪得生涯第一個頭位。（Getty Images）

值得留意的是，今次是佩雷斯自2011年開始出戰F1以來，經過216場賽事後，第一次奪得頭位，成為F1史上奪得頭位前出戰最多場分站賽事的車手；加上他作為紅牛二號車手，往往為「韋少」作嫁衣裳，在比賽中常為車隊犧牲，今次憑實力站上頭位，可說是苦盡甘來，他亦受到陸克萊、辛斯、韋斯達賓等對手和隊友的祝賀。