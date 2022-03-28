網球｜艾莎蘭卡情緒再崩潰突然離場　名宿：極度不尊重

白羅斯球手艾沙蘭卡情緒出現問題，早前曾經在球場突然「爆喊」，這名「前一姐」再有神怪舉動，賽事進行期間突然執拾行裝，並與裁判握手然後離場，賽後發聲明向公眾道歉。



早前舉行的印第安韋爾斯公開賽，艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）在32強突然情緒失控，無故「爆喊」，無法發球，一輪擾攘後然後作賽，惟最後不敵對手出局。

艾莎蘭卡失控爆喊無法開波 裁判承認情況不正常兼從未見過

這名32歲的白羅斯球手，近日出戰邁阿密公開賽（Miami Open）第3圈與捷克小將費維托娃（Linda Fruhvirtova）爭出線，艾莎蘭卡今場佔下風，首盤先以2：6落敗，曾經向教練呼喝：「為何我在這裏？」（Why am I here?）。當她次盤局數落後至0：3時，艾莎蘭卡對裁判念念有詞，裁判以為她要求醫療暫停，當裁判報分後，艾莎蘭卡突然收拾行裝，與裁判握手，並沒有理會裁判的勸籲離場。

This is really disappointing from Azarenka. Leaves the court out of nowhere, no explanation. She was being outplayed by Fruhvirtova, and the young Czech deserved more respect and the right to win that match on her own terms.pic.twitter.com/yu2Ne1mSqB#MiamiOpen #WTA #Tennis — First Serve Tennis (@FirstServeTnnis) March 27, 2022

費維托娃以一個不尋常的方式報捷，這名16歲的小將一臉茫然，不知所措，她表示艾莎蘭卡應該有傷在身，並不希望以這個方式晉級，但無奈就此發生了。

費維托娃以不尋常方式晉級（Getty Images）

退役網球名將﹑現時擔任評述員的軒杜高娃（Daniela Hantuchova）直斥艾莎蘭卡的行徑絕不尊重，「就這樣沒有緣由而離開球場，我認為是最不敬的行為，對對手﹑球迷﹑裁判非常不尊重，WTA有必要跟進此事。」

艾莎蘭卡其後發聲明，為此事道歉，因為近期沉重的壓力才有這個行為，「我不應該這樣離開球場，最近幾星期我面對沉重的壓力，我是為了球迷而再踏球場，可惜我再度令他們失望。這件事令我上了寶貴的一課，我將好好休息才回歸。」

艾莎蘭卡情緒再度崩潰，突然離場。（Getty Images）

重溫早前艾莎蘭卡失控崩潰：

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