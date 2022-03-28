網球｜艾莎蘭卡情緒再崩潰突然離場　名宿：極度不尊重

撰文：趙子晉
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白羅斯球手艾沙蘭卡情緒出現問題，早前曾經在球場突然「爆喊」，這名「前一姐」再有神怪舉動，賽事進行期間突然執拾行裝，並與裁判握手然後離場，賽後發聲明向公眾道歉。

早前舉行的印第安韋爾斯公開賽，艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）在32強突然情緒失控，無故「爆喊」，無法發球，一輪擾攘後然後作賽，惟最後不敵對手出局。

艾莎蘭卡失控爆喊無法開波　裁判承認情況不正常兼從未見過

這名32歲的白羅斯球手，近日出戰邁阿密公開賽（Miami Open）第3圈與捷克小將費維托娃（Linda Fruhvirtova）爭出線，艾莎蘭卡今場佔下風，首盤先以2：6落敗，曾經向教練呼喝：「為何我在這裏？」（Why am I here?）。當她次盤局數落後至0：3時，艾莎蘭卡對裁判念念有詞，裁判以為她要求醫療暫停，當裁判報分後，艾莎蘭卡突然收拾行裝，與裁判握手，並沒有理會裁判的勸籲離場。

費維托娃以一個不尋常的方式報捷，這名16歲的小將一臉茫然，不知所措，她表示艾莎蘭卡應該有傷在身，並不希望以這個方式晉級，但無奈就此發生了。

費維托娃以不尋常方式晉級（Getty Images）

退役網球名將﹑現時擔任評述員的軒杜高娃（Daniela Hantuchova）直斥艾莎蘭卡的行徑絕不尊重，「就這樣沒有緣由而離開球場，我認為是最不敬的行為，對對手﹑球迷﹑裁判非常不尊重，WTA有必要跟進此事。」

艾莎蘭卡其後發聲明，為此事道歉，因為近期沉重的壓力才有這個行為，「我不應該這樣離開球場，最近幾星期我面對沉重的壓力，我是為了球迷而再踏球場，可惜我再度令他們失望。這件事令我上了寶貴的一課，我將好好休息才回歸。」

艾莎蘭卡情緒再度崩潰，突然離場。（Getty Images）

重溫早前艾莎蘭卡失控崩潰：

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